Протесты в Беларуси: В КГБ страны заявили, что на Тихановскую готовилось покушение

Жители Беларуси, которые не согласны с предварительно оглашенной победой действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах, снова собираются на акции протеста в центрах городов. Активисты требуют провести президентские выборы без участия Лукашенко и освободить всех политзаключенных.

20.11 В сети появилось видео колонны из нескольких сотен человек, которая движется к центру Минска.

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По информации Telegram-канала "Наша Ніва", в столице Беларуси образовался "круг протестов": ряд улиц заполнены протестующими автомобилистами, пешеходы собираются в других частях города и по периметру перекрытого проспекта Независимости.

Минск. На Кальварийской улице люди заблокировали дорогу. Фото: Белсат

Тем временем, СМИ Беларуси продолжают сообщать о точечных задержаниях людей.

20.00 Председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что после выборов на оппозиционного кандидата в президенты Светлану Тихановскую готовили покушение, передает ТАСС. По его словам, информацию об этом они получили из штаба объединенной оппозиции, а до этого - в МВД перехватили сообщение о необходимости "сакральной жертвы". Отправителя сообщения установили и вскоре задержат, а для охраны штаба были выделены 120 сотрудников, заявил он.

19.51 Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил 21 уголовное производство после акций протеста, которые состоялись в ночь с 9 на 10 августа по всей стране. Расследования ведутся по пяти статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:

— статья 293 (массовые беспорядки);

— часть 2 статьи 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения);

— статья 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);

— часть 1 статьи 339 (хулиганство);

— статья 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

В ведомстве заявили, что по подозрению в совершении данных преступлений задержаны более 80 человек. Большинство их них — молодые люди в возрасте 20−25 лет, и в момент задержания часть из них находилась в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, утверждают в СК Беларуси.

18.55 По информации издания TYT.BY, в центре Минска, где планируют снова собраться митингующие, закрыли на вход и выход станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная". Поезда следуют без остановки.

Как сообщают белорусские СМИ, на подходе к месту сбора митингующих — стеле "Минск — город-герой" — силовики проверяют вещи и уже задержали по меньше мере нескольких человек. Тем не менее, на данный момент, организованных групп людей там нет.

В центре Минска силовики уже задерживают людей. Фото: Sputnik Беларусь

В то же время активисты призывают людей собираться в разный частях города, чтобы позднее группами двигаться в центр.

Как сообщает TYT.BY, в Гродно, Бресте и других областных городах силовики перекрывают доступ в центр: на главных площадях и центральных улицах ОМОН, выставлены ограждения, закрыто движение. Пропускают общественный транспорт.

Ранее призывы продолжить митинги сегодня, 10 августа, распространялись через Telegram-каналы. Кроме прочего, авторы сообщений просят участников митингов запастись защитной экипировкой и обязательно брать с собой аптечки и воду. А также — объясняют, как лучше себя вести и призывают двигаться небольшими группами, при необходимости — в сцепке, и не прибегать к насилию в отношении силовиков.

11 августа организаторы акций протеста призывают провести всеобщую забастовку.

Акции протеста в ночь после президентских выборов в Беларуси прошли в 33 городах по всей стране. Эпицентром акций белорусов, которые не согласны с объявленными предварительными результатами выборов, стал Минск. Разгон митингов по всей стране сопровождался стычками с полицией и силовиками, которые применяли против митингующих светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. По сообщениям МВД Беларуси, в результате были задержаны порядка 3000 человек. По данным правозащитного центра "Весна", в результате стычек погиб один человек — мужчина попал под автозак. Однако, в официальных источниках эту информацию опровергают.

Кроме того, и в день выборов, и на следующий день практически во всей стране отсутствовал или был крайне затруднен доступ в интернет, возникали проблемы со связью.

Тем временем, в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси, сообщают, что согласно предварительным итогам голосования 9 августа, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Кандидат Анна Канопацкая набрала 1,68% голосов, Андрей Дмитриев — 1,21%, Сергей Черечень — 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.

Позднее Светлана Тихановская заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем. По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

Глава штаба Тихановской Мария Колесникова, в свою очередь, заявила, что в штабе готовы к долговременному протесту в стране.