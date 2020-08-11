Выборы в Беларуси: после 7 часов удерживаний Тихановскую вывезли в Литву

В Беларуси главная оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская заявила, что не будет участвовать в акциях протеста после результатов голосования.

Такое решение в команде приняли во избежание провокаций, сообщает "РИА Новости".

"Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению", — сообщила пресс-секретарь штаба Анна Красулина.

Известно также, что Тихановская не выходила на связь несколько часов после подачи в белорусский Центризбирком жалобы с требованием повторного подсчета голосов.

Как сообщила Красулина, Тихановская находилась в ЦИК с адвокатом Максимом Знаком около 3 часов. Она была с ним в разных комнатах, поэтому адвокат не знает, о чем они говорили с представителями власти.

Потом Тихановская уехала в неизвестном направлении. Штаб не мог с ней связаться.

Позже кандидат в президенты Беларуси вышла на связь впервые за несколько часов. В штабе заявили, что с ней "все хорошо".

Утром во вторник, 11 августа, стало известно, что главный конкурент действующей власти на выборах президента Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

"Она в Литве", — сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус на своей странице в Twitter.

При этом он добавил, что Тихановская в безопасности.

В свою очередь другой кандидат в президенты Беларуси Ольга Ковалькова сообщила, что Тихановская была вывезена из Беларуси белорусскими властями.

По словам политика, у Светланы не было выбора, власти вывезли ее из страны.

"Важно, чтобы она была на свободе и жива", — сказала Ковалькова.

Как рассказал вскоре глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, Тихановская прибыла в Литву после того, как ее примерно 7 часов удерживали в Беларуси.

Ранее сообщалось, что на Тихановскую готовилось покушение в Беларуси.

Напомним, штаб Тихановской предложил Лукашенко переговоры, чтобы "не допустить конфликт между обществом и властью".

Согласно официальным предварительным результатам президентских выборов в Беларуси, действующий президент страны Александр Лукашенко получил 80,23% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 9,90%.

В то же время, в белорусских Telegram-каналах появляются фото протоколов участковых избирательных комиссии. Согласно результатам, указанным в них, лидером голосования на этих избирательных участках является Тихановская.

Тем временем жители Беларуси, которые не согласны с предварительно оглашенной победой действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах, собираются на акции протеста в центрах городов. Активисты требуют провести президентские выборы без участия Лукашенко и освободить всех политзаключенных.