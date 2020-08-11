Почему протесты в Беларуси в этот раз "за два дня не утихнут"

Прямо сейчас я бы уже поспорил с теми, кто говорит, что "за 2-3 дня в Беларуси и все затухнет". Много особенностей.

1. Протесты не имеют центра. Протестуют по всем крупным и не очень городам. Это похоже на какие-то массовые уличные "махачи" (атмосферы ещё добавляет то, что на улицах на фоне почти нет людей, как будто существуют только две противоборствующие стороны, остальные снимают все это на телефоны и шлют видео телеграмм-каналам).

А из-за этого у властей перестаёт хватать ресурсов, правоохранители "распылены" и дезориентированы. Поэтому сейчас протестующие начинают брать верх. ОМОН, который пробирается в толпу в каретах скорой помощи — как по мне, тому подтверждение.

2. Социальные сети, в частности телеграм-каналы, по которым я слежу за происходящим последние сутки, сегодня перестали быть СМИ и просто новостными ресурсами, а превратились в "рупоры сопротивления": они с сегодняшнего дня начали координировать действия протестующих, они передают сообщения активистов, и уже сами пишут призывы к участию в протестах, а власти называют бандитами, ОМОН — фашистами. Понеслась...

3. Лукашенко, проигрывает также в том, что не аккумулирует свой электорат. И кажется даже, что его и нет-то особо, по крайней мере активного. А значит вся эта история максимально концентрируется на одного Лукашенко. И это чистый конфликт "власть против своего народа". У Лукашенко нет возможности выйти над схваткой, а значит это его может быстрее сломать.

4. Надо учитывать, что все происходит при значительном уровне страха у населения: ОМОН, кажется, специально по приказу лупит "случайных" прохожих, сидящих на скамейках, чтобы остальные понимали, что лучше сидеть дома. Но телеграм-каналы лихо накручивают людей, и еще сотни три часа назад уже явно прекратились в десятки тысяч. Не думаю, что такой уровень запала спадёт за два-три дня. Уже точно понятно, что будет "весело". Особенно, если еще и удастся кому-то "подбросить дровишек"...