Віддача від інвестицій: коли технологія коштує більше, ніж ліцензія

Вартість нового інструмента легко знайти в комерційній пропозиції. Складніше порахувати, скільки коштуватиме його впровадження та чи змінить воно фінансовий результат компанії.

Я насторожуюся, коли розмову про нову технологію починають із переліку її можливостей, а не з проблеми бізнесу. У B2B це особливо важливо: невдале рішення може зачепити не лише нашу команду, а й процеси клієнта. Мені потрібна відповідь на прості запитання: що саме ми покращимо, скільки на це витратимо і як зрозуміємо, що вкладення виправдане.

Повна вартість не закінчується на ліцензії

Компанія може придбати недорогий сервіс, а потім місяцями оплачувати інтеграцію, перенесення даних, навчання людей і технічну підтримку. А ще є час команди, яка замість основних завдань займається впровадженням. Усе це частина вартості рішення, навіть якщо постачальник не вписав її у свій рахунок.

У SharksCode ми розробляємо B2B-продукт, тому для нас вартість технологічного рішення не обмежується його впровадженням. Потрібно враховувати, як воно вплине на стабільність продукту, чинні інтеграції та роботу клієнтів. Навіть невелика зміна всередині системи може створити додаткове навантаження на кілька команд. Тому я оцінюю не лише потенційну користь нового інструмента, а й те, скільки ресурсів знадобиться для його підтримки та які ризики ми беремо на себе.

Саме тому я дивлюся на витрати за весь період використання. Скільки коштуватиме запуск? Які регулярні платежі з’являться? Що станеться, якщо через рік доведеться перейти на іншу систему? І що ми втрачаємо, поки команда зайнята цим проєктом? Іноді найдорожчим виявляється саме останнє запитання.

Зекономлені години ще треба перетворити на результат

Уявімо, новий інструмент скорочує обробку одного звернення з 30 до 10 хвилин. На презентації це виглядає як економія двох третин часу. Але чи зменшилися витрати бізнесу? Не обов’язково.

Якщо звільнений час команда витратить на більшу кількість звернень, ефект може проявитися в пропускній здатності. Якщо на складніші випадки — у якості сервісу. Якщо компанія справді зменшить додаткові витрати, тоді це вже пряма фінансова економія. Усі три результати можуть бути корисними, але рахувати їх однаково не можна.

Саме тому перед запуском я б домовлявся не лише про швидкість процесу, а й про бізнес-показник: собівартість операції, кількість помилок, обсяг виконаної роботи або вплив на дохід. Інакше легко отримати гарну статистику використання нового сервісу, не побачивши жодної зміни у фінансах.

Пілот має право не пройти перевірку

Є ще одна незручна річ: компаніям шкода закривати проєкти, у які вже вклали гроші й час. Команда просить додаткові місяці на доопрацювання, а керівник сподівається, що ще трохи — і рішення запрацює. Так невеликий експеримент перетворюється на постійну статтю витрат.

Щоб цього не сталося, критерії успіху треба зафіксувати до пілоту: поточний показник, очікувану зміну, граничний бюджет і дату, коли ухвалюємо рішення. Якщо результату немає, ми зупиняємося або змінюємо підхід. Відмова від невдалої гіпотези — нормальний управлінський результат, а не поразка.

Чому лідери рахують інакше

Цю різницю добре видно в дослідженні Boston Consulting Group Applied AI Index 2026. Компанії з вибірки за рік подвоїли витрати на штучний інтелект — до 3,3% виторгу. При цьому близько 80% витрат на AI уже перебувають поза бюджетом корпоративного IT. Тобто рішення про такі інвестиції дедалі частіше ухвалюються в різних бізнес-функціях, а не в одному технологічному департаменті. Джерело: BCG, Applied AI Index 2026

За даними BCG, найбільш зрілі в застосуванні AI компанії становлять 7,5% вибірки, а темпи зростання їхнього виторгу у 2,4 раза вищі, ніж у компаній із нижньої половини рейтингу. Це не означає, що один лише AI забезпечив таку різницю. Дослідники пов’язують результат із чіткими бізнес-пріоритетами, перебудовою процесів і контролем фінансового ефекту.

Для CEO тут важливий практичний висновок. Якщо витрати на технології розподілені між продуктом, операційною командою, HR і фінансами, кожна ініціатива все одно повинна мати власника з боку бізнесу. Людину, яка відповідає не за факт запуску, а за результат після нього.

Найважливіше рішення — не завжди купувати

У керівника є щонайменше три варіанти: впровадити інструмент, змінити сам процес без нової технології або відкласти інвестицію. Третій варіант зазвичай найменш ефектний на презентації. Зате іноді він найрозумніший для бюджету.

Я б хотів бачити в кожній технологічній пропозиції не тільки обіцянку, що робота стане швидшою. Потрібні повна вартість, відповідальний за результат, термін перевірки й чітка відповідь, за яких умов ми визнаємо інвестицію невдалою. Тоді технології перестають бути змаганням за найновіший інструмент і стають нормальним бізнес-рішенням.