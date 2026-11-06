Про діалектику кар’єри і репутації

Ми звикли оцінювати кар’єрні перспективи через компетенції, результати, досвід і професійні досягнення. Але є ще один актив, який не відображається в резюме і який неможливо повністю контролювати, — наша репутація.

Ваша репутація працює на вас. Навіть коли вас немає поруч

Репутація формується щодня. У тому, як ми виконуємо домовленості, поводимося з партнерами, реагуємо на складні ситуації, ставимося до людей, від яких сьогодні нічого не залежить.

Іноді невеликий жест, вчасна підтримка чи дотримана обіцянка через роки повертаються несподіваною можливістю. А іноді один необережний вчинок може надовго залишитися у професійній пам’яті. Ви можете мати сильні результати, міжнародні сертифікації, бездоганний LinkedIn і чудову публічну присутність. Але коли обговорюватимуть вашу кандидатуру на наступну керівну посаду, хтось може просто запитати: «Ти з цією людиною працював? Що скажеш?».

І відповіддю може бути щира рекомендація. А може — пауза або ледь піднята брова.

Саме тому я переконана: репутація керівника — це не лише те, що він говорить про себе. Це насамперед досвід людей, які мали з ним справу. Репутація складається з того, що ви робите, коли не думаєте про репутацію.

Чи тримаєте ви слово? Чи вчасно повідомляєте про зміну планів? Як поводитеся, коли партнер не може вам нічого запропонувати? Як завершуєте складні переговори? Чи поважаєте гідність людей навіть тоді, коли відмовляєте?

Для CEO, HRD та інших керівників це не питання особистої симпатії. Бізнес шукає людей, із якими можна проходити через невизначеність. Вимогливість не суперечить повазі. Непопулярні рішення не скасовують чесності. Не потрібно подобатися всім; важливо, щоб люди розуміли правила взаємодії з вами й могли покластися на домовленості.

У міжнародній практиці executive search оцінювання керівника не обмежується резюме та співбесідою. Наприклад, Spencer Stuart серед методів оцінювання керівників описує 360-degree referencing — збір відгуків із різних джерел, що допомагає побачити кандидата з кількох перспектив. Оцінюють не лише компетенції та досягнення, а й стиль лідерства, характер і здатність працювати з іншими.

І найцінніша професійна рекомендація — не комплімент під вашим дописом у LinkedIn. Це готовність іншої людини поставити на кін власну репутацію, рекомендуючи вас.

Інвестуйте у відносини, поки вам нічого не потрібно

Є ще одна поширена помилка: згадувати про нетворкінг лише тоді, коли потрібні нова посада, знайомство чи підтримка проєкту. Але професійні відносини не працюють як банкомат. Довіру неможливо зняти з рахунку, на який ви нічого не вкладали.

У кожного керівника є ресурси для таких інвестицій: час, експертиза, досвід, контакти, увага. Порадити фахівця, познайомити потенційних партнерів, підтримати перспективну ініціативу, поділитися знаннями варто навіть тоді, коли це не дає негайної вигоди.

Не тому, що хтось має залишитися вам винним. А тому, що так формується соціальний капітал і зміцнюється професійна екосистема.

Я люблю порівнювати це з доглядом за садом. Досвідчений садівник дбає не тільки про дерева всередині власного паркану. Якщо за парканом росте дерево, якому можна допомогти, він розуміє: стан сусіднього саду теж впливає на все довкола. Коли процвітає середовище, у ньому більше можливостей для кожного. І зовсім не обов’язково наперед знати, чиї плоди колись стануть у пригоді.

У професійному житті це особливо помітно у несподіваних обставинах. Ви не знаєте, хто одного дня порадить вам потрібного експерта, відкриє двері до нового партнерства або просто допоможе дістатися зі Львова до Києва, коли звичні плани не працюють. Такі моменти не можна запланувати як повернення інвестицій. Але вони показують, наскільки живим і взаємним є ваше середовище.

Визнання підсилює репутацію, але не замінює її

Як продюсерка HR PRO Awards, зокрема персональних номінацій, я бачу, наскільки важливо відрізняти публічне визнання від репутації, яку людина вибудовує щодня.

Нагорода може зробити досягнення помітними. Проте жодна відзнака не замінить досвіду реальної співпраці з вами.

Тому я радила би керівникам регулярно ставити собі не лише запитання «Наскільки мене знають?», а й інші. Зокрема такі: «Що люди пам’ятають після роботи зі мною? Чи готові рекомендувати мене без мого прохання? Що я зробив або зробила для професійного середовища, коли нічого від нього не потребував або не потребувала?».

Персональний бренд допомагає вам потрапити у поле зору. Репутація визначає, чи захочуть із вами мати справу. А соціальний капітал і сильна професійна екосистема створюють можливості, яких не забезпечить навіть найкраща стратегія самопросування.

Будуйте не лише власну кар’єру. Допомагайте зростати середовищу, в якому їй належить розвиватися.