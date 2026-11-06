О диалектике карьеры и репутации

Мы привыкли оценивать карьерные перспективы через компетенции, результаты, опыт и профессиональные достижения. Но есть еще один актив, который не отражается в резюме и невозможно полностью контролировать, — наша репутация.

Ваша репутация работает на вас. Даже когда вас нет рядом

Репутация формируется каждый день. В том, как мы выполняем договоренности, обращаемся с партнерами, реагируем на сложные ситуации, относимся к людям, от которых сегодня ничего не зависит.

Иногда небольшой жест, своевременная поддержка или сдержанное обещание спустя годы возвращаются неожиданной возможностью. А иногда один неосторожный поступок может остаться надолго в профессиональной памяти. Вы можете иметь сильные результаты, международные сертификации, безупречный LinkedIn и великолепное публичное присутствие. Но когда будут обсуждать вашу кандидатуру на следующий руководящий пост, кто-то может просто спросить: «Ты с этим человеком работал? Что скажешь?».

И ответом может быть искренняя рекомендация. А может — пауза или чуть приподнятая бровь.

Поэтому я убеждена: репутация руководителя — это не только то, что он говорит о себе. Это, прежде всего, опыт людей, которые имели с ним дело. Репутация состоит из того, что вы делаете, когда не думаете о репутации.

Держите ли вы слово? Вовремя сообщаете об изменении планов? Как ведете себя, когда партнер не может вам ничего предложить? Как завершаете сложные переговоры? Уважаете ли достоинство людей даже тогда, когда отказываете?

Для CEO, HRD и других руководителей это не вопрос личной симпатии. Бизнес ищет людей, с которыми можно проходить по неопределенности. Требовательность не противоречит уважению. Непопулярные решения не упраздняют честности. Не нужно нравиться всем; важно, чтобы люди понимали правила взаимодействия с вами и могли положиться на уговоры.

В международной практике executive search оценка руководителя не ограничивается резюме и собеседованием. Например, Spencer Stuart среди методов оценки руководителей описывает 360-degree referencing — сбор отзывов из разных источников, помогающий увидеть кандидата по нескольким перспективам. Оценивают не только компетенции и достижения, но стиль лидерства, характер и способность работать с другими.

И самая ценная профессиональная рекомендация — не комплимент под вашим сообщением в LinkedIn. Это готовность другого человека поставить на кон свою репутацию, рекомендуя вас.

Инвестируйте в отношения, пока вам ничего не нужно

Есть еще одна распространенная ошибка: вспоминать о нетворкинге только тогда, когда нужна новая должность, знакомство или поддержка проекта. Но профессиональные отношения не работают как банкомат. Доверие невозможно снять со счета, на который вы ничего не вкладывали.

У каждого руководителя есть ресурсы для таких инвестиций: время, экспертиза, опыт, контакты, внимание. Посоветовать специалиста, познакомить потенциальных партнеров, поддержать перспективную инициативу, поделиться знаниями стоит даже тогда, когда это не приносит немедленной выгоды.

Не потому, что кто должен остаться вам виноватым. Потому что так формируется социальный капитал и укрепляется профессиональная экосистема.

Я люблю сравнивать это с уходом за садом. Опытный садовник заботится не только о деревьях внутри собственного забора. Если за забором растет дерево, которому можно помочь, он понимает: состояние соседнего сада тоже оказывает влияние на все вокруг. Когда процветает среда, в нем больше возможностей для каждого. И совсем не обязательно заранее знать, чьи плоды когда-нибудь пригодятся.

В профессиональной жизни это особенно заметно в неожиданных обстоятельствах. Вы не знаете, кто однажды посоветует вам нужного эксперта, откроет двери в новое партнерство или просто поможет добраться из Львова в Киев, когда привычные планы не работают. Такие моменты нельзя запланировать как возврат инвестиций. Но они показывают, насколько жива и взаимна ваша среда.

Признание усиливает репутацию, но не заменяет ее

Как продюсер HR PRO Awards, в частности персональных номинаций, я вижу, насколько важно отличать публичное признание от репутации, которую человек выстраивает каждый день.

Награда может сделать достижения заметными. Однако ни одно отличие не заменит опыт реального сотрудничества с вами.

Поэтому я бы советовала руководителям регулярно задавать себе не только вопрос «Насколько меня знают?», но и другие. В частности, такие: «Что люди помнят после работы со мной? Готовы ли рекомендовать меня без моей просьбы? Что я сделал или сделала для профессиональной среды, когда ничего от него не требовало или не требовало?».

Персональный бренд помогает вам попасть в поле зрения. Репутация определяет, захотят ли с вами иметь дело. А социальный капитал и сильная профессиональная экосистема создают возможности, которые не обеспечит даже лучшая стратегия самопродвижения.

Стройте не только свою карьеру. Помогайте расти среде, в которой ей предстоит развиваться.