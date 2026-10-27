Хто відповідатиме за гроші клієнта: нова роль рекламних агенцій в епоху ШІ

Рекламний ринок уже звик говорити про ШІ як про новий інструмент. Але, схоже, ми недооцінюємо масштаб змін. Зараз здається, що ШІ трансформує окремі функції, однак якщо дивитися ширше, стає зрозуміло, що технологія змінює саму роль рекламної агенції.

Чому execution більше не коштує звичних грошей: від автоматизації до зміни бізнес-моделі

Сьогодні рекламні агенції використовують ШІ для генерації стратегій, автоматизації медіапланування, створення контенту, аналітики й оптимізації кампаній. За даними McKinsey, маркетинг і продажі — серед головних напрямів, де ШІ дає найбільшу економічну цінність для бізнесу.

Наведу кілька прикладів. Hatch створює багато креативів для різних аудиторій, а традиційний продакшн для цього дорогий і повільний. Агенція впровадила ШІ-процес із використанням Google Gemini для генерації ідей, візуалів та адаптації реклами. Це скоротило вартість виробництва майже у 33 рази, пришвидшило запуск кампаній удвічі та покращило ключові маркетингові метрики (CPA та CTR).

Інший приклад — Manulife, чия глобальна медіаструктура була розподілена між різними агенціями, що знижувало ефективність. Компанія перебудувала управління медіарозміщенням за допомогою ШІ та централізованої аналітики. Результат: CPA знизився на 30%, ефективність медіабюджету зросла на 10–30%, швидкість трансформації — удвічі, а успішність кампаній досягла 75%.

Ще один показовий приклад — WPP Production. Виробництво стратегій і численних креативних адаптацій вимагало значних ресурсів, тому компанія впровадила агентну ШІ-модель, автоматизувавши стратегічне планування та масове створення адаптованих креативів. Підготовка стратегії пришвидшилася на 95%. Система дає змогу створювати в 1 000 разів більше варіантів для персоналізації, а середній рівень залученості кампаній зріс на 17%.

Ці кейси демонструють, що фактично реалізація перестає бути дефіцитним ресурсом і втрачає свою додану вартість. Якщо раніше агенція продавала людські години креативників, дизайнерів і копірайтерів, то сьогодні ШІ робить цю ж роботу за хвилини та за копійки, точніше, за токени.

Торік влітку аналітики Barclays знизили рейтинг акцій кількох великих рекламних холдингів, заявивши, що галузь зростатиме значно повільніше, оскільки ШІ фундаментально трансформує саму маржинальність послуг.

Тож агенціям доведеться прийняти цю реальність і змінювати бізнес-модель. У цій логіці агентський бізнес рухається до виникнення нових типів:

"Операційні фабрики" . Вони конкуруватимуть виключно ціною та швидкістю, обробляючи запити клієнтів за допомогою ШІ-протоколів. Їхня послуга стане стандартизованою, а маржа — мінімальною.

"Стратегічні бізнес-партнери" . Вони перестануть продавати послуги з виготовлення контенту чи закупівлі медіа, а продаватимуть експертизу ухвалення рішень та братимуть на себе відчутну частину відповідальності за фінансові результати клієнта.

Поки виконання (продакшн, медіапланування, генерація креативів) залишалося дефіцитним ресурсом, агенції конкурували швидкістю й обсягом роботи. Коли ШІ нівелює цей дефіцит, конкурентною перевагою стають якість і швидкість ухваленого рішення. А рішення, яке впливає на бізнес клієнта, завжди контекстне: воно залежить від категорії, конкурентів, циклу продажу, внутрішніх обмежень компанії — того, що ШІ не бачить, але знає партнер клієнта. Саме тому поява нових типів агенцій є прямим продовженням того, що вже відбувається в кейсах вище.

І саме це є головною зміною, яку принесе ШІ-епоха на рекламний ринок.

Для українського ринку це питання ще гостріше. Локальна індустрія історично побудована на моделі "агенція виконує бриф", а не "агенція — бізнес-партнер із доступом до внутрішніх показників клієнта".

Більшість українських агенцій заперечать: "Але ж ми й так рахуємо CPA, ROAS та кількість лідів у звітах". Проте важливо розрізняти облік бізнес-метрик і відповідальність за них.

Що насправді означає брати відповідальність за бізнес-результат?

Як це працює зараз: агенція показує у звіті, що привела ліди по $10 або отримала ROAS 300%. Якщо при цьому в клієнта впав загальний прибуток через збої в логістиці, погану роботу відділу продажів або неправильне ціноутворення — агенція отримує свій комісійний fee в повному обсязі, адже "медіаплан виконано".

Як може виглядати нова модель: модель заробітку прямо прив'язується до бізнес-показників (ROMI, EBITDA, Revenue Growth, LTV). Агенція ділить із клієнтом не лише бонуси за успіх (Success Fee), а й фінансовий ризик у разі недосягнення цілей.

Такий перехід фундаментально змінює бізнес-модель агенцій:

Від оплати за години до гібридних моделей ("Base + Success Fee") або чистої оплати за приріст бізнесу (Revenue Share).

Якщо агенція відповідає за фінансовий результат, вона отримує право втручатися в процеси, які раніше були табу, — коригувати продуктовий мікс, впливати на ціноутворення, вимагати оптимізації конверсії на боці CRM клієнта.

Клієнт зобов’язаний відкрити доступ до своїх даних (ERP, CRM, фактичних продажів), а не лише до Google Analytics.

Перехід до такого партнерства вимагає глибокої зміни культури довіри з обох боків на українському ринку, який історично залишається досить закритим.

Роль людей всередині рекламних агенцій теж зміниться

Інша проблема, яку ШІ поставить перед ринком, — роль людей усередині агенцій. Менеджери поступово перетворюватимуться на оркестраторів систем: спеціалістів, які працюють із різними ШІ-інструментами, налаштовують процеси та керують екосистемою рішень.

Можливо, найцікавіша трансформація стосуватиметься джуніор-рівня. Класичний Junior, який просто робить ручну рутинну роботу, більше не потрібен — її робить ШІ. Агенції починають шукати Junior-менеджерів із вищим рівнем критичного мислення, які здатні контролювати видачу штучного інтелекту та ставити правильні задачі.

Зросте і роль бізнес-аналітиків та стратегів: найціннішими кадрами стануть фахівці, які розуміють P&L клієнта та юніт-економіку.

Агентський бізнес зростатиме через масштабування управлінської та бізнес-експертизи, а не через збільшення штату технічних рук.

У підсумку ринок прийде до чіткого розмежування: за виконання технічних і креативних задач відповідатиме ШІ (самостійно або через "операційні агенції"), за стратегічне виживання та зростання бізнесу в жорсткому конкурентному середовищі — агенції нового типу, які готові ділити ризики разом із клієнтом.