Як зміниться енергоринок, коли бізнес почне продавати надлишок електроенергії

Власна генерація для бізнесу поступово виходить за межі резервного живлення. Підприємства отримують можливість не лише виробляти й накопичувати електроенергію для власних потреб, а й продавати надлишки. Це змінює саму роль бізнесу на енергоринку: зі споживача він поступово перетворюється на його активного учасника.

Ми вже бачимо цей перехід у запитах клієнтів. Наприклад, один великий логістичний комплекс планує встановити дахову СЕС потужністю 600 кВт та систему накопичення енергії (BESS) на 1 МВт-год. Система працюватиме не лише як резерв: за низького споживання надлишок сонячної генерації автоматично продаватиметься в мережу.

Цей перехід уже відбувається на рівні ринку. За даними НКРЕКП, станом на травень 2026 року в Україні уклали 1377 договорів за механізмом самовиробництва, який дозволяє споживачам продавати надлишок виробленої електроенергії.

Від споживача до керованого активу

СЕС і BESS варто розглядати не як окреме обладнання, а як єдину енергетичну систему. Накопичувач дозволяє переносити електроенергію в часі: заряджати його тоді, коли електроенергія дешевша або є надлишок власної генерації, і використовувати чи продавати її в години вищої ціни.

Так виникає ціновий арбітраж – модель, за якої бізнес заробляє не тільки на виробництві електроенергії, а й на правильному виборі моменту її використання.

Розберемо на прикладі. Виробниче підприємство має СЕС на 1 МВт та BESS ємністю 2 МВт-год. Вдень, коли сонячна генерація максимальна, а ціна може становити близько 1 грн/кВт-год, підприємство заряджає акумулятор замість продажу надлишку. У вечірній пік (18:00–22:00), коли ціна може сягати 12–15 грн/кВт-год, використовує накопичену енергію. За спреду 11–14 грн/кВт-год одна повна ємність батареї дає потенційну економію або додатковий дохід до 20–30 000 грн на день.

Тисячі малих виробників змінюють структуру ринку

Один об’єкт не змінює енергосистему. Але якщо таких підприємств ставатиме тисячі, формується нова модель: поряд із традиційною системою «велика електростанція – мережа – споживач» з’являється розподілена енергетика, де частина споживачів у певні години сама віддає електроенергію в мережу.

Це змінює і вимоги до самої енергосистеми. Мережі мають бути готовими до двонаправлених потоків електроенергії, а ринок — до більшої кількості невеликих і гнучких активів.

"Головною зміною для українського енергоринку стане децентралізація балансуючих потужностей: стабільність системи більше не залежатиме виключно від кількох гігантських електростанцій. Для інших учасників ринку, зокрема традиційних постачальників та операторів систем розподілу (обленерго), це означає кінець епохи пасивного клієнта".

Нову роль отримають агрегатори

Окреме підприємство має невелику потужність у масштабах енергосистеми. Але 500 підприємств із доступною потужністю по 500 кВт разом формують уже 250 МВт.

Саме на цьому принципі працюють агрегатори: вони об’єднують розподілені ресурси різних учасників і керують ними як одним портфелем. Закон «Про ринок електричної енергії» вже передбачає для агрегаторів можливість купувати та продавати електроенергію і брати участь у балансуванні.

Для малого й середнього бізнесу це спрощує участь у ринку: його актив стає частиною більшого портфеля.

Що це означає для постачальників

Традиційні постачальники та трейдери також отримають нову роль. Бізнес частково відходитиме від моделі "купую всю електроенергію у постачальника". Водночас зростатиме попит на агрегування, балансування, трейдинг та оптимізацію енергоспоживання. Розподілена генерація не стільки витіснятиме традиційних гравців, скільки створюватиме для них нові моделі роботи.

Що стримує масштабування

Наразі є три основні обмеження.

Регуляторне : модель участі залежить від статусу підприємства, правил ринку та комерційного обліку.

Мережеве : існуюча точка приєднання не завжди може прийняти весь обсяг електроенергії, який бізнес потенційно здатен віддати в мережу.

Економічне : прибутковість залежить від вартості обладнання, профілю споживання, різниці цін протягом доби та якості управління системою.

Найчастіше на практиці виникає мережеве обмеження. Навіть за наявності капіталу та можливості продавати електроенергію місцева інфраструктура може не мати змоги прийняти весь обсяг генерації. У такому разі підприємство змушене обмежувати видачу в мережу і втрачає частину потенційного доходу.

У результаті майбутня конкуренція в енергетиці визначатиметься не лише тим, хто виробляє більше електроенергії. Важливішим ставатиме те, хто ефективніше керує моментом її виробництва, споживання, накопичення та продажу. Саме так бізнес поступово перетворюється з кінцевого споживача на активного учасника енергоринку.