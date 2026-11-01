В Україні вже майже 2,5 тисячі будинків отримали тепло

В Україні поступово розпочинається опалювальний сезон. Станом на 30 жовтня вже запущено 6 716 котелень, тепло подали до 2 423 житлових будинків та 9 716 об’єктів соціальної сфери.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Серед об’єктів соціальної сфери, які вже отримують тепло, — дитячі садки, школи, інші заклади освіти та лікарні.

У низці регіонів найближчим часом мають перейти до повноцінного запуску систем теплопостачання через зниження середньодобової температури.

Відповідно до нормативних вимог, опалення запускають, коли середньодобова температура протягом трьох діб тримається нижче +8°C.

Регіони перевірили на готовність до зими

Поточний стан опалювального сезону обговорили під час засідання штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду під головуванням заступника міністра Кирила Фесика.

Представники регіонів доповіли про готовність теплового господарства, наявні проблеми, запаси енергоресурсів та договори на постачання природного газу.

Окрему увагу приділили виконанню Комплексних планів стійкості, зокрема забезпеченню об’єктів тепло- та водопостачання резервними джерелами живлення.

Нагадаємо, станом на початок вересня в Україні до опалювального сезону підготували понад 114 тис. будинків, або 79,2% від запланованої кількості. До роботи взимку тоді були готові 14 194 котельні, понад 13,3 тис. км тепломереж та 20,6 тис. об’єктів соціальної сфери.