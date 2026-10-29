Львів запускає опалення: коли в будинках з’явиться тепло

У Львові з 30 жовтня розпочинають опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписали в міській владі.

Як пише Dilo, про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Коли у Львові увімкнуть опалення

Запуск системи опалення може тривати кілька днів, тому тепло надходитиме до будинків поступово.

Місто ставить за мету забезпечити опалення в оселях уже на вихідних. Водночас швидкість запуску залежатиме від поступового підключення системи.

"Зима скоро. Львів готується", - зазначили в міській владі.

Отже, старт опалювального сезону запланований на 30 жовтня, однак мешканцям варто враховувати, що батареї в різних будинках можуть нагріватися неодночасно.

Що з опаленням у Києві

Нагадаємо, всупереч складній ситуації в енергетиці з 16 жовтня у Києві розпочинають опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. Теплопостачання спершу подадуть лікарням, школам та садочкам. Опаленням поки не забезпечать частині Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт. Роботи з відновлення там тривають.

Крім того, у Києві планують ввести понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, зокрема за рахунок будівництва резервних котелень, однак це буде відбуватися вже під час опалювального сезону. Завершення робіт за поточними оцінками потребуватиме близько двох місяців.

Зауважимо, що у січні 2026 року російські атаки спричинили серйозні перебої з опаленням у Києві. Через пошкодження теплової інфраструктури без тепла залишилися тисячі будинків, а в деяких районах відновлення теплопостачання затягнулося. Щоб подолати наслідки ударів, комунальні служби працювали в посиленому режимі, а місто залучало альтернативні джерела обігріву.

Повідомлялось, що також Київ модернізує енергетичну інфраструктуру перед опалювальним сезоном, зокрема готує об'єкти теплопостачання та резервного живлення. Так, у Голосіївському районі Києва будують теплову мережу для окремих мікрорайонів на Теремках.