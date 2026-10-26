Київ отримає додаткове теплопостачання, але вже під час опалювального сезону: які строки

У Києві планують ввести понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, зокрема за рахунок будівництва резервних котелень, однак це буде відбуватися вже під час опалювального сезону. Завершення робіт за поточними оцінками потребуватиме близько двох місяців.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Він перевірив, як просувається будівництво захисних споруд для об'єктів критичної інфраструктури та резервних котелень у Києві.

Строки завершення робіт

Калашник розповів, що наразі на об'єктах залишається значний обсяг робіт:

необхідно завершити будівництво,

підключити обладнання до мереж,

провести його монтаж і налагодження.

На деяких об'єктах обладнання планують встановити до кінця грудня. Очікується, що нові потужності допоможуть посилити теплопостачання столиці вже протягом опалювального сезону.

Калашник додав, що Мінвідновлення постійно взаємодіє із замовниками, міською владою та підрядниками, щоб прискорити реалізацію проєктів.

Окрім того, наразі готуються зміни до нормативно-правової бази, які мають спростити реалізацію аналогічних проєктів в інших регіонах України.

Під час огляду також були визначені способи прискорення робіт. Серед них - пошук альтернативних точок підключення до газових мереж, одночасне виконання будівельних і газових робіт, збільшення кількості бригад і перехід на роботу в кілька змін.

Окрему увагу приділяють пусконалагоджувальним роботам, необхідним для стабільного постачання тепла після запуску обладнання.

Крім того, перевірили об'єкт, який передали з державної у комунальну власність. Найближчим часом він має стати додатковим джерелом енергопостачання для частини Києва.

"Захист інфраструктури та створення резервних потужностей — складові плану стійкості Києва. Попереду складна зима, і ці рішення потрібні столиці вже зараз", - підкреслив Калашник.

Що з опаленням у Києві

Нагадаємо, всупереч складній ситуації в енергетиці з 16 жовтня у Києві розпочинають опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. Теплопостачання спершу подадуть лікарням, школам та садочкам. Опаленням поки не забезпечать частині Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт. Роботи з відновлення там тривають.

Зауважимо, що у січні 2026 року російські атаки спричинили серйозні перебої з опаленням у Києві. Через пошкодження теплової інфраструктури без тепла залишилися тисячі будинків, а в деяких районах відновлення теплопостачання затягнулося. Щоб подолати наслідки ударів, комунальні служби працювали в посиленому режимі, а місто залучало альтернативні джерела обігріву.

Повідомлялось, що також Київ модернізує енергетичну інфраструктуру перед опалювальним сезоном, зокрема готує об'єкти теплопостачання та резервного живлення. Так, у Голосіївському районі Києва будують теплову мережу для окремих мікрорайонів на Теремках.