Київ спрямує понад 20 млрд грн на підготовку до зими: скільки грошей ще не вистачає столиці

З початку 2026 року столиця спрямувала понад 16 млрд грн на підвищення стійкості інфраструктури проти 2 мільярдів гривень у минулому році. До кінця року міська влада планує виділити ще 4,5–5 млрд грн. Проте після втрати генерації місту потрібно ще €1,5 млрд.

Як пише Dilo, про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час дискусії на тему "Україна на порозі зими: енергетика, оборона та нова дипломатична реальність" в інформагентстві "Інтерфакс-Україна"

Фінансування зросло вдесятеро

За словами експерта, відбулося десятикратне зростання інвестицій саме у безпекові елементи, зокрема в захист високовольтних підстанцій та забезпечення резервного живлення для систем каналізації й опалення.

Основним джерелом фінансування став місцевий бюджет, тоді як частка державного бюджету склала близько 10%. Для виконання всіх робіт із забезпечення повної стійкості Київ потребує ще близько 1,5 мільярда євро.

Чому швидке відновлення генерації є неможливим

Харченко нагадав, що у січні 2026 року в Києві було фізично знищено всі 1,3 ГВт внутрішніх генеруючих потужностей при зимовому споживанні до 2 ГВт. Через відсутність власної генерації метрополітен і насосні станції водоканалу змушені переходити на резервне живлення.

Попри убезпечення системи від масштабних техногенних аварій, забезпечення необхідного тиску у водогонах для висотних районів, зокрема Печерська, без основних ліній енергопостачання залишається складним завданням.

Експерт наголосив, що реалізувати подібні інженерні проєкти за один сезон неможливо через тривалу документальну процедуру, яка займає сім-вісім місяців.

У загальнонаціональному масштабі потреба у фінансуванні енергостійкості становить 250–300 мільярдів гривень щороку протягом щонайменше двох років.

Раніше повідомлялося, що Київ спрямує понад 9 млрд грн на підготовку міста до зими. Кошти спрямують на відновлення пошкоджених енергооб’єктів, посилення інженерного захисту, розвиток когенерації та резервних джерел тепла, а також підготовку систем водопостачання.