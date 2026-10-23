Водопостачання під час блекауту: Кличко розповів про потужні генератори для "Київводоканалу"

Київська влада замовила генератори великої потужності для безперебійної роботи “Київводоканалу” на випадок можливих знеструмлень столиці.

Як пише Dilo, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю BBC News Україна.

"Ми замовили зараз – до речі, під чесне слово, тому що грошей не було – генератори великої потужності, це фактично дизельні електростанції. Тому що обсяг водопостачання достатньо великий, простим генератором це неможливо зробити", - сказав він.

Очільник столиці додав, що місто вже закупило 103 генератори різної потужності для потреб водоканалу.

Проте через специфіку роботи та величезні обсяги водопостачання столиці виникла потреба в значно потужнішому обладнанні, яке фактично є дизельними електростанціями, адже звичайні прилади не здатні забезпечити необхідний тиск у мережі.

Мер зазначив, що нове обладнання довелося замовляти під чесне слово через тимчасову відсутність коштів у бюджеті, але постачання є критично необхідним для інфраструктури міста.

Кличко наголосив, що використання силового обладнання створює суттєве фінансове та логістичне навантаження.

"Але генератори не можуть бути панацею. Тому що генератори потрібно обслуговувати, вони не можуть постійно працювати. Їм потрібно давати деякий час для передишки. Це виходить електрика "золота", прямою мовою. Якщо в минулому році ми більше 300 тонн палива на добу витрачали виключно для наших генераторів, то на сьогоднішній день по їх кількості це може бути майже втричі більше. Це велике навантаження і на бюджет, і на обслуговування", - наголосив він.

Наразі столиця очікує на надходження додаткових генераторів, які місто має отримати в межах реалізації загального плану стійкості.

Нагадаємо, через посилення російських ударів по мостах і енергетиці Київ перед зимою переходить у режим виживання, а місто має готуватися до можливих складних сценаріїв. Тому Кличко закликав мешканців столиці, які мають друзів чи родичів за межами міста, розглянути можливість тимчасового переїзду.