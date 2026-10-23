Киевские власти заказали генераторы большой мощности для бесперебойной работы Киевводоканала на случай возможных обесточений столицы.

Как пишет Dilo, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в интервью BBC News Украина.

"Мы заказали сейчас – кстати, под честное слово, потому что денег не было – генераторы большой мощности, это фактически дизельные электростанции. Потому что объем водоснабжения достаточно велик, простым генератором это невозможно сделать", - сказал он.

Глава столицы добавил, что город уже закупил 103 генератора разной мощности для нужд водоканала.

Однако из-за специфики работы и огромных объемов водоснабжения столицы возникла потребность в значительно более мощном оборудовании, которое фактически является дизельными электростанциями, ведь обычные приборы не способны обеспечить необходимое давление в сети.

Мэр отметил, что новое оборудование пришлось заказывать под честное слово из-за временного отсутствия средств в бюджете, но поставки критически необходимы для инфраструктуры города.

Кличко подчеркнул, что использование силового оборудования создает существенную финансовую и логистическую нагрузку.

"Но генераторы не могут быть панацеей. Потому что генераторы нужно обслуживать, они не могут постоянно работать. Им нужно давать некоторое время для передышки. Это получается электричество "золота", прямой речью. Если в прошлом году мы более 300 тонн топлива в сутки тратили исключительно для наших генераторов, то на сегодняшний день это повели почти на их время по их поводу. бюджет, и на обслуживание", - подчеркнул он.

Сейчас столица ожидает поступления дополнительных генераторов, которые город должен получить в рамках реализации общего плана устойчивости.

Напомним, из-за усиления российских ударов по мостам и энергетике Киев перед зимой переходит в режим выживания, а город должен готовиться к возможным сложным сценариям. Поэтому Кличко призвал жителей столицы, у которых нет друзей или родственников за пределами города, рассмотреть возможность временного переезда.