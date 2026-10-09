Кличко призывает киевлян временно уехать из города на зиму: столица переходит в режим "выживания"

Из-за усиления российских ударов по мостам и энергетике Киев перед зимой переходит в режим выживания, а город должен готовиться к возможным сложным сценариям. Поэтому мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы, имеющих друзей или родственников за пределами города, рассмотреть возможность временного переезда.

Как пишет Dilo, об этом мэр столицы сказал в интервью Agence France-Presse, передает France24.

Рассмотреть возможность временного переезда

По словам Кличко, российские атаки по столице усиливаются, а вопрос для города в настоящее время заключается в обеспечении выживания.

"Ежедневно появляются новые сообщения о разрушенных зданиях, раненых или трагически погибших людях, поскольку обстрелы нашего города усиливаются... Сегодня вопрос заключается в выживании", — подчеркнул мэр столицы.

Он предложил киевлянам, у которых нет друзей или родственников за пределами столицы, рассмотреть возможность временного переезда. В то же время Кличко подчеркнул, что не призывает к полной эвакуации Киева.

"Это цель Путина... лучший сценарий для Путина состоит в том, чтобы мы все уехали и отдали ему наши пустые города и нашу страну", - уточнил городской голова.

Масштабный кризис

Мэр также предупредил о возможных последствиях города в случае повреждения российскими ударами системы водоснабжения. По его словам, тогда в Киеве может возникнуть "достаточно масштабный" кризис.

"Сегодня главная задача - выжить", - добавил глава Киева.

Кличко отметил, что даже при надлежащей подготовке столицы ситуация может усложниться из-за проблем с противовоздушной обороной.

"Если ПВО не будет работать, столица может оказаться в плохом сценарии", - заявил мэр.

"Сегодня главная задача - выжить", - добавил глава Киева.

Кличко сообщил, что к зиме в столице строят резервные системы отопления, накапливают запасы топлива, продуктов питания и питьевой воды.

AFP отмечает, что Россия также нанесла удары по мостам через Днепр, что стало первым подобным случаем с начала войны.

"Соединение левого и правого берегов является одним из ключевых факторов бесперебойного функционирования города", – комментирует Кличко.

По его словам, власти изучают альтернативные решения для пересечения реки, включая установку плавучих понтонов, для облегчения транспортного потока.

Кличко зимой этого года из-за отсутствия отопления уже советовал киевлянам, кто имеет возможность переехать за город .

"Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сверхсложной ситуации. И мне безразлично какие-то рейтинги и призрачные выборы", - отмечал мэр столицы.