Кличко закликає киян тимчасово виїхати з міста на зиму: столиця переходить у режим "виживання"

Через посилення російських ударів по мостах і енергетиці Київ перед зимою переходить у режим виживання, а місто має готуватися до можливих складних сценаріїв. Тому міський голова Віталій Кличко закликав мешканців столиці, які мають друзів чи родичів за межами міста, розглянути можливість тимчасового переїзду.

Як пише Dilo, про це мер столиці сказав в інтерв'ю Agence France-Presse, передає France24.

Розглянути можливість тимчасового переїзду

За словами Кличка, російські атаки по столиці посилюються, а питання для міста нині полягає у забезпеченні виживання.

"Щодня з'являються нові повідомлення про зруйновані будівлі, поранених або трагічно загиблих людей, оскільки обстріли нашого міста посилюються... Сьогодні питання полягає у виживанні", — наголосив мер столиці.

Він запропонував киянам, які мають друзів або родичів за межами столиці, розглянути можливість тимчасового переїзду. Водночас Кличко підкреслив, що не закликає до повної евакуації Києва.

"Це мета Путіна... найкращий сценарій для Путіна полягає в тому, щоб ми всі поїхали та віддали йому наші порожні міста та нашу країну", — уточнив міський голова.

Масштабна криза

Мер також попередив про можливі наслідки для міста у разі пошкодження російськими ударами системи водопостачання. За його словами, тоді в Києві може виникнути "досить масштабна" криза.

"Сьогодні головне завдання — вижити", — додав очільник Києва.

Кличко зазначив, що навіть за умови належної підготовки столиці ситуація може ускладнитися через проблеми з протиповітряною обороною.

"Якщо ППО не працюватиме, столиця може опинитися у поганому сценарії", — заявив мер.

"Сьогодні головне завдання — вижити", — додав очільник Києва.

Кличко повідомив, що до зими у столиці будують резервні системи опалення, накопичують запаси палива, продуктів харчування та питної води.

AFP зазначає, що Росія також завдала ударів мостами через Дніпро, що стало першим подібним випадком з початку війни.

"З'єднання лівого та правого берегів є одним із ключових факторів безперебійного функціонування міста", – коментує Кличко.

За його словами, влада вивчає альтернативні рішення для перетину річки, включаючи встановлення плавучих понтонів, для полегшення транспортного потоку.

Кличко взимку цього року через відсутність опалення вже радив киянам, хто має можливість, переїхати за місто.

"Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори", - наголошував мер столиці.