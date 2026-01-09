Запланована подія 2

Половина будинків у Києві без опалення у мороз: Кличко розповів про ситуацію в столиці

Віталій Кличко закликав киян виїхати з Києва / КМДА

Половина багатоквартирних будинків Києва наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці. Також у місті перебої з водопостачанням.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами без опалення майже 6 тисяч будинків.

Кличко розповів, що комунальники заживили соціальні заклади - зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень, і разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян.

"Ми робимо все, щоб зробити це якнайшвидше. Але комбінована атака на Київ цієї ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці", - підкреслив мер.

Він додав, що міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації, й погодні умови, за прогнозами, найближчими днями будуть складними.

"Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, 9 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і водою

Також станом на ранок 9 січня у Києві та Київській області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Через пошкодження мереж на Лівобережжі Києва та в частині Київської області запроваджені аварійні відключення. На Правобережжі столиці діють графіки погодинних відключень.

Автор:
Світлана Манько