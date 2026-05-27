Повернення ПДВ на електромобілі вдарило по фронту: деталі

НРК
Деякі наземні роботизовані комплекси класифікуються як колісні транспортні засоби з електричним приводом / Міноборони

Повернення податку на додану вартість (ПДВ) на електромобілі неочікувано вплинуло на забезпечення військових на лінії фронту, адже деякі наземні роботизовані комплекси класифікуються як колісні транспортні засоби з електричним приводом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Агенція оборонних закупівель (АОЗ) у відповідь на запит УНІАН.

Там зауважують, що додатковий вплив на строки укладання контрактів мало оновлення податкового законодавства з початку 2026 року.

"Частина НРК за своїми технічними характеристиками класифікується як колісні транспортні засоби з електричним приводом і підпадає під відповідні коди УКТ ЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності, – ред.)", – пояснили у відомстві.

В АОЗ зазначають, що через скасування пільгового режиму оподаткування для таких категорій почали здійснювати з урахуванням ПДВ. Тому довелося переглянути вартість, так як виробники повторно отримували експертні висновки щодо ціни з урахуванням ПДВ, а раніше затверджені параметри фінансування потребували коригування.

Наприкінці березня було ухвалено рішення, яке дозволило контрактування у межах фінансування навіть за перевищення вартості, що фактично розблокувало укладання контрактів на більшість типів НРК.

В АОЗ додали, що так як виробничий цикл НРК становить у середньому 3-4 місяці, відповідно постачання починається після цього періоду. Зміщення строків контрактування напряму впливає на строки фактичних поставок.

Таким чином, ймовірно, якщо бюджет закупівлі залишився той самий, але ціна комплексів зросла, то кількість НРК могла виявитися меншою.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні припинила діяти пільга, яка звільняла електромобілі від ПДВ. Ввезення на територію України, а також постачання електрокарів на внутрішньому ринку здійснюється з нарахуванням цього податку.

Автор:
Світлана Манько