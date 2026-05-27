Все більше олійних заводів зупиняють переробку соняшнику через високі ціни на сировину

В Україні фіксують високий попит на соняшник, проте все більше заводів зупиняють переробку сировини. Подорожчання насіння знизило прибутковість підприємств, тому виробники масово ставлять цехи на паузу в очікуванні старту сезону ріпаку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Протягом тижня закупівельні ціни на соняшник з олійністю 50% в Україні становили 31300-33500 грн/т або $630-660/т без ПДВ. Переробники, які не сформували запаси, продовжували піднімати закупівельні ціни. Інші підприємства знижували ціни, оскільки мали достатні запаси до початку переробки ріпаку.

За великі партії соняшнику покупці платили до 34000 грн/т з доставкою на завод. Для формування запасів до нового сезону підприємствам потрібно придбати ще невелику кількість сировини.

Ціни на українську соняшникову олію за тиждень зросли на $10/т до $1325-1330/т з доставкою до портів Чорного моря. Подорожчання відбулося на тлі скорочення пропозиції, адже все більше заводів зупиняється через брак сировини та підготовку до сезону приймання ріпаку. Водночас українським експортерам важче продавати продукцію через постійні обстріли портів та ризики пошкодження заводів і терміналів.

Паралельно в країні триває посівна кампанія. Станом на 25 травня в Україні соняшником засіяно 4,34 млн га, що становить 87% від запланованих 5 млн га. Прохолодна погода з періодичними дощами сприяє розвитку посівів. Фермери швидко завершують сівбу та можуть збільшити площі під цією культурою через високі ціни.

Ситуація на світовому ринку демонструє посилення конкурентної боротьби. Активні поставки соняшнику з Аргентини до Болгарії та Туреччини призвели до збільшення пропозиції соняшникової олії. Аргентинська олія подорожчала на $10-20/т до $1340-1380/т FOB через посилення попиту. На цьому тлі ціни на російську соняшникову олію знизилися на $10/т до $1290/т FOB, оскільки продавці намагаються конкурувати з аргентинською продукцією.

