В Україні дорожчає соняшник, тоді як ціни на олію падають

Ціни на соняшник в Україні після короткого зниження знову почали зростати через високий попит і низькі запаси сировини. Водночас ринок соняшникової олії залишається під тиском - котирування продовжують знижуватися через збільшення запасів рослинних олій в Індії та слабку активність імпортерів.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Зернова біржа".

Що відбувається з ринком соняшнику та олії

Після короткочасного зниження минулого тижня ціни на соняшник в Україні знову почали зростати. Ринок підтримує стабільно високий попит на сировину, хоча ситуація із соняшниковою олією залишається стриманою.

За останній тиждень ціни на соняшникову олію з поставкою до Індії знизилися ще на 10 доларів за тонну — до 1390–1400 доларів CIF Mumbai. Це також вплинуло на російський та український ринки: російська олія подешевшала до 1285–1290 доларів FOB, а ціни попиту на українську соняшникову олію в портах Чорного моря знизилися до 1315–1320 доларів за тонну.

Однією з причин тиску на ринок стало зростання запасів рослинних олій в Індії. На тлі активного імпорту вони досягли 15-місячного максимуму — 2,1 млн тонн, тоді як торік цей показник становив 1,35 млн тонн. Через це імпортери скорочують активність на ринку.

Водночас українські переробники повідомляють про погіршення рентабельності. За їхніми оцінками, маржа переробки соняшника вже становить мінус 20–25 доларів за тонну. У зв’язку з цим частина заводів призупиняє роботу або переходить на переробку сої.

Попри це, обмежені запаси соняшника в Україні продовжують підтримувати високий попит на культуру щонайменше до початку активної переробки ріпаку.

Протягом тижня закупівельні ціни на соняшник з олійністю 50% зросли на 500 грн за тонну - до 31 500–33 000 грн за тонну без ПДВ, або 630–660 доларів.

Тим часом посівна кампанія триває. Станом на 18 травня соняшником в Україні засіяли 3,727 млн гектарів, що становить 75% від запланованих площ. Темпи сівби поки відстають від минулорічних, однак аграрії намагаються пришвидшити роботи через прогнозовані рясні опади.

Додаткову підтримку ринку олійних культур забезпечують високі світові ціни на нафту. Водночас аналітики очікують, що можливі домовленості між Іраном та США щодо часткового відновлення експорту нафти з Перської затоки можуть найближчим часом спричинити зниження нафтових котирувань.

Нагадаємо, що в Україні очікується зростання виробництва олійних культур. За прогнозами аналітиків, урожай соняшнику у 2026 році може зрости до близько 13,7 млн тонн, що суттєво перевищує показники попереднього сезону.