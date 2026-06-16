Кабмін запустив у "Дії" комплексний сервіс для ветеранів та їхніх родин: як це працює

Уряд впроваджує новий комплексний сервіс на порталі та в мобільному застосунку "Дія", створений для ветеранів, ветеранок, а також членів їхніх родин. Тепер замість відвідування установ можна подати одну електронну заяву, щоб одночасно низку державних послуг.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Оновлена послуга дозволяє заповнити одну електронну заяву та одночасно надіслати запит на отримання кількох державних сервісів:

одноразової грошової допомоги від Міністерства у справах ветеранів;

соціальних послуг;

статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

статусу члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

"Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Наприклад, спочатку оформити статус особи з інвалідністю, дочекатися рішення — і лише потім окремо подавати заяву на грошову допомогу. Тепер усе можна оформити одразу, в межах однієї електронної заяви", — зазначила глава уряду.

Свириденко наголосила, що новий механізм скасовує необхідність особисто відвідувати різні державні установи, оскільки всі дії виконуються в межах одного цифрового документа.

Тривалість опрацювання надісланих заяв становить від 5 до 30 календарних днів. Термін розгляду залежить від переліку обраних користувачем послуг. Фінальний результат опрацювання документів та ухвалене рішення відображаються онлайн в особистому кабінеті користувача на порталі "Дія".

Під час заповнення форми більша частина необхідної інформації про заявника інтегрується автоматично, оскільки система самостійно підтягує відомості з наявних державних реєстрів. Проте у визначених випадках, коли дані в реєстрах відсутні або потребують оновлення, уповноважені органи можуть звернутися до заявника з проханням надати додаткові паперові чи цифрові документи.

Нагадаємо, на порталі "Дія" стала доступною послуга отримання офіційного статусу ветеранського бізнесу. Це спрощує залучення державних грантів, участь у пільгових програмах та масштабування власної справи.