Без довідок і черг: "Дія" автоматично підтверджуватиме статус ветеранського підприємства

ветеранський бізнес
"Дія" запустила автоматичний статус для ветеранів-підприємців / Дія

На порталі "Дія" стала доступною послуга отримання офіційного статусу ветеранського бізнесу. Це спрощує залучення державних грантів, участь у пільгових програмах та масштабування власної справи. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба порталу державних послуг.

"Держава має створювати можливості, а не бюрократичні перепони", — зазначають автори ініціативи.

Як працює сервіс?

Послуга доступна для:

  • ФОПів, які мають статус ветерана війни; 
  • компаній, де всі засновники та бенефіціари офіційно мають статус ветерана війни.

Процес подання заяви автоматизований. Система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах, після чого користувач отримує електронний витяг.

Алгоритм дій наступний:

  • авторизуйтеся на порталі "Дія"; 
  • перевірте дані з реєстрів та підтвердьте відповідність умовам; 
  • підпишіть заяву електронним підписом; 
  • отримайте рішення та витяг в особистому кабінеті або на пошту.

Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством у справах ветеранів за підтримки ПРООН в Україні та фінансування Швеції.

Нагадаємо, спільно з PlayCity на порталі "Дія" впроваджено онлайн-ліцензування, яке виключає використання паперових носіїв та черги.

Автор:
Тетяна Ковальчук