Без довідок і черг: "Дія" автоматично підтверджуватиме статус ветеранського підприємства
На порталі "Дія" стала доступною послуга отримання офіційного статусу ветеранського бізнесу. Це спрощує залучення державних грантів, участь у пільгових програмах та масштабування власної справи.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба порталу державних послуг.
"Держава має створювати можливості, а не бюрократичні перепони", — зазначають автори ініціативи.
Як працює сервіс?
Послуга доступна для:
- ФОПів, які мають статус ветерана війни;
- компаній, де всі засновники та бенефіціари офіційно мають статус ветерана війни.
Процес подання заяви автоматизований. Система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах, після чого користувач отримує електронний витяг.
Алгоритм дій наступний:
- авторизуйтеся на порталі "Дія";
- перевірте дані з реєстрів та підтвердьте відповідність умовам;
- підпишіть заяву електронним підписом;
- отримайте рішення та витяг в особистому кабінеті або на пошту.
Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством у справах ветеранів за підтримки ПРООН в Україні та фінансування Швеції.
Нагадаємо, спільно з PlayCity на порталі "Дія" впроваджено онлайн-ліцензування, яке виключає використання паперових носіїв та черги.