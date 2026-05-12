Без справок и очередей: "Дія" будет автоматически подтверждать статус ветеранского предприятия

"Дія" запустила автоматический статус для ветеранов-предпринимателей / Дія

На портале "Дія" стала доступна услуга получения официального статуса ветеранского бизнеса. Это упрощает привлечение государственных грантов, участие в льготных программах и масштабирование собственного дела.

"Государство должно создавать возможности, а не бюрократические преграды", - отмечают авторы инициативы.

Как работает сервис?

Услуга доступна для:

  • ФЛП, имеющих статус ветерана войны;
  • компаний, где все основатели и бенефициары официально имеют статус ветерана войны.

Процесс подачи заявления автоматизирован. Система самостоятельно проверяет данные в государственных реестрах, после чего пользователь получает электронное извлечение.

Алгоритм действий следующий:

  • авторизуйтесь на портале "Дія";
  • проверьте данные из реестров и подтвердите соответствие условиям;
  • подпишите заявление электронной подписью;
  • получите решение и выписку в личном кабинете или на почту.

Услуга реализована Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством по делам ветеранов при поддержке ПРООН в Украине и финансировании Швеции.

Напомним, вместе с PlayCity на портале "Дія" внедрено онлайн-лицензирование, исключающее использование бумажных носителей и очереди.

Автор:
Татьяна Ковальчук