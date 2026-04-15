На портале "Дія" запустили онлайн-лицензирование для игорного бизнеса: как это работает

Процесс получения разрешительных документов для азартных игр переведен в цифровой формат. Совместно с PlayCity на портале "Дія" внедрено онлайн-лицензирование, исключающее использование бумажных носителей и очереди. Оформление документов производится в личном кабинете пользователя.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Дії".

Механизм работы сервиса

Взаимодействие с государственными органами происходит в единой цифровой среде. Система автоматически загружает данные о юридическом лице из государственных реестров. Для получения услуги необходимо:

заполнить онлайн-заявку;

подписать документ КЭПом;

отправить запрос через портал "Действие".

Заявку разрабатывает PlayCity, после чего результат поступает в электронном формате. Отсутствие ручных проверок ускоряет принятие решений и обеспечивает равные правила для всех участников рынка.

Доступные виды лицензий

На портале можно подать заявку на следующие виды деятельности:

наземное казино;

букмекерская деятельность;

залы игровых автоматов;

онлайн-покер;

B2B-услуги в сфере азартных игр.

Цифровые технологии Минцифры обеспечивают прозрачность процесса, где каждое действие фиксируется в системе.

Напомним, в 2025 году государственный бюджет Украины получил более 17 млрд грн от легального игорного рынка, но около 50% рынка до сих пор находится в тени, поэтому при правильной регуляции поступления могут удвоиться.