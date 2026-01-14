Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Наличный курс:

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Игорный рынок Украины переходит под онлайн-контроль государства: что известно

казино
Игорный бизнес в Украине станет прозрачнее / Pixabay

Кабинет министров принял постановление, необходимое для запуска Государственной системы онлайн-мониторинга игорного рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Игорный рынок под контролем

Кабинет Министров принял постановление, необходимое для запуска Государственной системы онлайн-мониторинга игорного рынка. Впервые государство сможет в режиме реального времени отслеживать объемы легального игорного бизнеса, в том числе ставки, выплаты и возврат средств игрокам.

Запуск системы будет происходить поэтапно. Первый этап Государственной системы онлайн-мониторинга уже вводится в эксплуатацию. Ожидается, что внедрение ГСОМ обеспечит прозрачность игорного рынка и усилит контроль за уплатой налогов.

О PlayCity

2 июня 2025 Государственное агентство PlayCity официально начало работу и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

Это агентство должно отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Его деятельность направляется и координируется правительством через Министра цифровой трансформации Михаила Федоров.

По результатам проверок за шесть месяцев регулятор азартных игр госагентство PlayCity оштрафовал 14 блоггеров, вебсайтов и медиа на общую сумму ₴67,2 млн. Во время мониторинга специалисты обнаружили контент, нарушающий законодательные требования к рекламе азартных игр.

Автор:
Ольга Опенько