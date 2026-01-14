Игорный рынок Украины переходит под онлайн-контроль государства: что известно

Кабинет министров принял постановление, необходимое для запуска Государственной системы онлайн-мониторинга игорного рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Игорный рынок под контролем

Кабинет Министров принял постановление, необходимое для запуска Государственной системы онлайн-мониторинга игорного рынка. Впервые государство сможет в режиме реального времени отслеживать объемы легального игорного бизнеса, в том числе ставки, выплаты и возврат средств игрокам.

Запуск системы будет происходить поэтапно. Первый этап Государственной системы онлайн-мониторинга уже вводится в эксплуатацию. Ожидается, что внедрение ГСОМ обеспечит прозрачность игорного рынка и усилит контроль за уплатой налогов.

О PlayCity

2 июня 2025 Государственное агентство PlayCity официально начало работу и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

Это агентство должно отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Его деятельность направляется и координируется правительством через Министра цифровой трансформации Михаила Федоров.

По результатам проверок за шесть месяцев регулятор азартных игр госагентство PlayCity оштрафовал 14 блоггеров, вебсайтов и медиа на общую сумму ₴67,2 млн. Во время мониторинга специалисты обнаружили контент, нарушающий законодательные требования к рекламе азартных игр.