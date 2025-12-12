За пів року PlayCity наклала 67,2 млн грн штрафів за порушення правил реклами азартних ігор

За результатами перевірок протягом останніх шести місяців регулятор азартних ігор держагентство PlayCity оштрафував 14 блогерів, вебсайтів та медіа на загальну суму ₴67,2 млн. Під час моніторингу фахівці виявили контент, який порушує законодавчі вимоги до реклами азартних ігор.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

В Україні реклама азартних ігор регулюється суворими нормами, що мають захищати насамперед молодь та запобігати маніпуляціям. Реклама дозволена лише якщо:

замовником є організатор азартних ігор із українською ліцензією;

реклама розміщена у медіа, визначених законом;

вказано вікове обмеження 21+;

додано попередження про відповідальну гру.

Будь-який контент, який демонструє ставки, виграші, просуває нелегальні бренди, обіцяє бонуси чи легкий дохід, або маскує рекламу під особистий досвід, вважається порушенням.

Особливу увагу регулятор приділяє блогерам з великою аудиторією.

"Величезний вплив на аудиторію мають популярні блогери, тому відповідальність за рекламу азартних ігор тут особливо висока. Якщо вона не відповідає вимогам закону — від формату до змісту — вона матиме наслідки для тих, хто її розміщує", - зазначив голова PlayCity Геннадій Новіков

Серед останніх порушників — Коля Заліпуса та Анна Алхім, які рекламували азартні ігри у своїх Instagram-акаунтах із аудиторією понад пів мільйона підписників.

Раніше під санкції PlayCity потрапили відомі інфлюенсери Сімбочка, Русалочка ХL, а також телеграм-канал "Труха Україна".

У порушників є три місяці на добровільну сплату штрафу (середній штраф для останніх випадків — ₴4,8 млн) або на оскарження. Після закінчення цього строку матеріали будуть передані до виконавчої служби для примусового стягнення.

Нагадаємо, за січень-вересень 2025 року українська гральна індустрія сплатила до державного бюджету 13,94 млрд грн податків, з яких 9,06 млрд грн забезпечили члени Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ).