За пів року PlayCity наклала 67,2 млн грн штрафів за порушення правил реклами азартних ігор

PlayCity наклала 67,2 млн грн штрафів / Depositphotos

За результатами перевірок протягом останніх шести місяців регулятор азартних ігор держагентство PlayCity оштрафував 14 блогерів, вебсайтів та медіа на загальну суму ₴67,2 млн. Під час моніторингу фахівці виявили контент, який порушує законодавчі вимоги до реклами азартних ігор.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

В Україні реклама азартних ігор регулюється суворими нормами, що мають захищати насамперед молодь та запобігати маніпуляціям. Реклама дозволена лише якщо:

  • замовником є організатор азартних ігор із українською ліцензією;
  • реклама розміщена у медіа, визначених законом;
  • вказано вікове обмеження 21+;
  • додано попередження про відповідальну гру.

Будь-який контент, який демонструє ставки, виграші, просуває нелегальні бренди, обіцяє бонуси чи легкий дохід, або маскує рекламу під особистий досвід, вважається порушенням.

Особливу увагу регулятор приділяє блогерам з великою аудиторією.

"Величезний вплив на аудиторію мають популярні блогери, тому відповідальність за рекламу азартних ігор тут особливо висока. Якщо вона не відповідає вимогам закону — від формату до змісту — вона матиме наслідки для тих, хто її розміщує", - зазначив голова PlayCity Геннадій Новіков

Серед останніх порушників — Коля Заліпуса та Анна Алхім, які рекламували азартні ігри у своїх Instagram-акаунтах із аудиторією понад пів мільйона підписників.

Раніше під санкції PlayCity потрапили відомі інфлюенсери Сімбочка, Русалочка ХL, а також телеграм-канал "Труха Україна".

У порушників є три місяці на добровільну сплату штрафу (середній штраф для останніх випадків — ₴4,8 млн) або на оскарження. Після закінчення цього строку матеріали будуть передані до виконавчої служби для примусового стягнення.

Нагадаємо, за січень-вересень 2025 року українська гральна індустрія сплатила до державного бюджету 13,94 млрд грн податків, з яких 9,06 млрд грн забезпечили члени Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ).

Автор:
Тетяна Гойденко