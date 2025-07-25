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Держагенство PlayCity оштрафувало телеграм-канал на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино

казино
Телеграм-канал системно рекламувала азартні ігри

Держагентство PlayCity оштрафувало Telegram-канал “Труха Україна” на 4,8 млн грн за порушення законодавства у сфері реклами азартних ігор. 

Як пише Delo.ua, про це повідомило Мінцифри.

За даними PlayCity, під час моніторингу популярних Telegram-каналів було встановлено, що "Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону.

Що виявили фахівці PlayCity:

  • систематичну незаконну рекламу азартних ігор; 
  •  відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами; 
  •  маніпулятивні фрази типу "виграла 2100 грн зі 100", "підписник забрав 17 тисяч" — що вводить в оману; 
  •  відсутність попередження про лудоманію; 
  •  рекламу без договору з ліцензованими організаторами.

У відомстві наголосили, що цей випадок є першим, але не останнім за подібні порушення, і закликали власників блогів та Telegram-каналів дотримуватися законодавства.

Про PlayCity

Нагадаємо, 2 червня Державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ. 

Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері. Його діяльність спрямовується та координується урядом через міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Автор:
Тетяна Бесараб