Держагенство PlayCity оштрафувало телеграм-канал на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино

Держагентство PlayCity оштрафувало Telegram-канал “Труха Україна” на 4,8 млн грн за порушення законодавства у сфері реклами азартних ігор.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Мінцифри.

За даними PlayCity, під час моніторингу популярних Telegram-каналів було встановлено, що "Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону.

Що виявили фахівці PlayCity:

систематичну незаконну рекламу азартних ігор;

відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами;

маніпулятивні фрази типу "виграла 2100 грн зі 100", "підписник забрав 17 тисяч" — що вводить в оману;

відсутність попередження про лудоманію;

рекламу без договору з ліцензованими організаторами.

У відомстві наголосили, що цей випадок є першим, але не останнім за подібні порушення, і закликали власників блогів та Telegram-каналів дотримуватися законодавства.

Про PlayCity

Нагадаємо, 2 червня Державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ.

Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері. Його діяльність спрямовується та координується урядом через міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.