Агентство "ПлейСіті" запустило сайт і розпочало роботу

Державне агентство “ПлейСіті” офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Його мета — вивести ринок азартних ігор та лотерей із тіні, зробити його прозорим, контрольованим і наповнювати державний бюджет.

У межах цифровізації грального бізнесу "ПлейСіті" розробляє повноцінну платформу на базі Дія.Engine. Новий реєстр операторів відповідатиме всім вимогам щодо захисту персональних даних, а також отримає розширений функціонал для організаторів азартних ігор.

Автоматизується й процес подання заявок — кожна людина зможе самостійно внести себе до реєстру лудоманів у кілька кліків, аби обмежити власний доступ до азартних ігор.

Серед першочергових завдань агентства — цифровізація ліцензування операторів, запуск державної системи онлайн-моніторингу для контролю за легальним гральним бізнесом, блокування нелегальних сайтів і застосунків, а також анулювання ліцензій казино російського походження.

Окремо планується автоматичний пошук нелегальних гральних ресурсів та активне залучення громадськості до моніторингу тіньового ринку. Технічні вимоги до нової ІТ-системи вже сформовано, фінансування для проведення тендеру знайдено. Уряд планує запуск цифрового інструменту до кінця поточного року.

Очікується, що виведення ринку з тіні принесе державі до 10 мільярдів гривень додаткових податків на рік. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування потреб Сил оборони України.

Нагадаємо, 21 березня уряд ухвалив постанову про створення нового центрального органу виконавчої влади – "ПлейСіті", яке реалізовуватиме державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор і в лотерейній сфері. Згодом було затверджено положення про діяльність “ПлейСіті”, що стане ключовим органом з регулювання грального бізнесу в країні.