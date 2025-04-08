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Геннадій Новіков очолить держагентство "ПлейСіті", яке замінило КРАІЛ: що про нього відомо
Державне агентство “ПлейСіті”, що регулюватиме політику в сфері азартних ігор та лотерей, очолив Геннадій Новіков.
Про це свідчить розпорядження Кабінету міністрів.
"На своєму засіданні 8 квітня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про призначення Новікова Геннадія Олеговича головою Державного агенства України "Плейсіті", - йдеться в првідомленні.
Що відомо про Генадія Новікова
Геннадій Новіков є уродженцем Криму, де і досі проживають його батьки.
До цього призначення він займав посаду заступника керівника Апарату ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Про це він розповів під час співбесіди на посаду члена КРАІЛ.
Згідно з декларацією за минулий рік, він отримав 1,14 млн грн заробітної плати. Проживає в Києві в квартирі на умовах безоплатного користування за усною домовленістю з власником, власного житла не має.
Також у декларації зазначено наявність готівкових коштів у розмірі 37,5 тис. дол.
За інформацією Мінцифри, Новіков - юрист із багаторічним досвідом у публічному управлінні. Раніше працював заступником керівника апарату КРАІЛ, де налагодив блокування нелегальних онлайн-казино. У 2024 році заблокували 4 500 таких сайтів та застосунків, а також було зібрано штрафів на майже 18 млн грн.
Що чекає на нового очільника "ПлейСіті": ключові завдання
Зазначається, що як керівник "ПлейСіті" Новіков відповідатиме за реалізацію політики в сфері азартних ігор та лотерей, а також за повний перезапуск реформи ринку під координацією Мінцифри.
Серед основних завдань:
- цифровізувати процес видачі ліцензій для встановлення прозорих правил для всіх учасників ринку;
- запустити державну систему онлайн-моніторингу для контролю надходжень до бюджету та перевірки доброчесності ліцензіатів;
- впровадити інструменти для контролю ринку та боротьби з нелегальними казино;
- оновити реєстр лудоманів, забезпечивши зручний процес подачі заявок для громадян;
- викорінити з ринку казино, пов’язані з РФ.
Про онлайн-казино в Україні
4 січня президент Володимир Зеленський підписав закон № 9256-д, який посилює контроль над гральним ринком і передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Закон націлений на боротьбу з ігровою залежністю та удосконалення державного регулювання організації та проведення азартних ігор і лотерей.
14 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення передати функції регулювання азартних ігор та лотерей від КРАІЛ до Міністерства цифрової трансформації.
21 березня уряд ухвалив постанову про створення нового центрального органу виконавчої влади – "ПлейСіті", яке реалізовуватиме державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор і в лотерейній сфері. Координацію діяльності "ПлейСіті" здійснюватиме віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.