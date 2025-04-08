Геннадій Новіков очолить держагентство "ПлейСіті", яке замінило КРАІЛ: що про нього відомо

Державне агентство “ПлейСіті”, що регулюватиме політику в сфері азартних ігор та лотерей, очолив Геннадій Новіков.

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Про це свідчить розпорядження Кабінету міністрів.

"На своєму засіданні 8 квітня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про призначення Новікова Геннадія Олеговича головою Державного агенства України "Плейсіті", - йдеться в првідомленні.

Що відомо про Генадія Новікова

Геннадій Новіков є уродженцем Криму, де і досі проживають його батьки.

До цього призначення він займав посаду заступника керівника Апарату ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Про це він розповів під час співбесіди на посаду члена КРАІЛ.

Згідно з декларацією за минулий рік, він отримав 1,14 млн грн заробітної плати. Проживає в Києві в квартирі на умовах безоплатного користування за усною домовленістю з власником, власного житла не має.

Також у декларації зазначено наявність готівкових коштів у розмірі 37,5 тис. дол.

За інформацією Мінцифри, Новіков - юрист із багаторічним досвідом у публічному управлінні. Раніше працював заступником керівника апарату КРАІЛ, де налагодив блокування нелегальних онлайн-казино. У 2024 році заблокували 4 500 таких сайтів та застосунків, а також було зібрано штрафів на майже 18 млн грн.

Що чекає на нового очільника "ПлейСіті": ключові завдання

Зазначається, що як керівник "ПлейСіті" Новіков відповідатиме за реалізацію політики в сфері азартних ігор та лотерей, а також за повний перезапуск реформи ринку під координацією Мінцифри.

Серед основних завдань:

цифровізувати процес видачі ліцензій для встановлення прозорих правил для всіх учасників ринку;

запустити державну систему онлайн-моніторингу для контролю надходжень до бюджету та перевірки доброчесності ліцензіатів;

впровадити інструменти для контролю ринку та боротьби з нелегальними казино;

оновити реєстр лудоманів, забезпечивши зручний процес подачі заявок для громадян;

викорінити з ринку казино, пов’язані з РФ.

Про онлайн-казино в Україні

4 січня президент Володимир Зеленський підписав закон № 9256-д, який посилює контроль над гральним ринком і передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Закон націлений на боротьбу з ігровою залежністю та удосконалення державного регулювання організації та проведення азартних ігор і лотерей.

14 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення передати функції регулювання азартних ігор та лотерей від КРАІЛ до Міністерства цифрової трансформації.

21 березня уряд ухвалив постанову про створення нового центрального органу виконавчої влади – "ПлейСіті", яке реалізовуватиме державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор і в лотерейній сфері. Координацію діяльності "ПлейСіті" здійснюватиме віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.