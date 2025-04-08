Геннадий Новиков возглавит заменившее КРАИЛ госагентство "ПлейСити": что о нем известно

Государственное агентство "ПлейСити", которое будет регулировать политику в сфере азартных игр и лотерей, возглавил Геннадий Новиков.

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Об этом свидетельствует распоряжение Кабинета министров.

"На своем заседании 8 апреля Кабинет министров принял распоряжение о назначении Новикова Геннадия Олеговича главой Государственного агентства Украины "Плейсити", — говорится в сообщении.

Что известно о Геннадии Новикове

Геннадий Новиков является уроженцем Крыма, где до сих пор проживают его родители.

До этого назначения он занимал должность заместителя руководителя Аппарата ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Об этом он рассказал во время собеседования на должность члена КРАИЛ.

Согласно декларации за прошлый год, он получил 1,14 млн грн заработной платы. Проживает в Киеве в квартире на условиях безвозмездного пользования по устной договоренности с собственником, собственного жилья нет.

Также в декларации отмечено наличие наличных средств в размере 37,5 тыс. долл.

По информации Минцифры, Новиков – юрист с многолетним опытом в публичном управлении. Ранее работал заместителем руководителя аппарата КРАИЛ, где наладил блокировку нелегальных онлайн-казино. В 2024 году было заблокировано 4 500 таких сайтов и приложений, а также было собрано штрафов почти на 18 млн грн.

Что ждет нового руководителя "ПлейСити": ключевые задачи

Как руководитель "ПлейСити" Новиков будет отвечать за реализацию политики в сфере азартных игр и лотерей, а также за полный перезапуск реформы рынка под координацией Минцифры.

Среди основных задач:

цифровизировать процесс выдачи лицензий для установления прозрачных правил для всех участников рынка;

запустить государственную систему онлайн-мониторинга для контроля поступлений в бюджет и проверки добродетели лицензиатов;

внедрить инструменты для контроля рынка и борьбы с нелегальными казино;

обновить реестр лудоманов, обеспечив удобный процесс подачи заявок для граждан;

искоренить с рынка казино, связанные с РФ.

Об онлайн-казино в Украине

4 января президент Владимир Зеленский подписал закон № 9256-д, усиливающий контроль над игорным рынком и предусматривающий ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Закон нацелен на борьбу с игровой зависимостью и усовершенствование государственного регулирования организации и проведение азартных игр и лотерей.

14 февраля Кабинет министров принял решение передать функции регулирования азартных игр и лотерей от КРАИЛ в Министерство цифровой трансформации.

21 марта правительство приняло постановление о создании нового центрального органа исполнительной власти – "ПлейСити", которое будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Координацию деятельности "ПлейСити" будет осуществлять вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.