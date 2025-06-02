Агентство "ПлейСити" запустило сайт и приступило к работе

Государственное агентство "ПлейСити" официально начало работу и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

Его цель – вывести рынок азартных игр и лотерей из тени, сделать его прозрачным, контролируемым и наполнять государственный бюджет.

В рамках цифровизации игорного бизнеса "ПлейСити" разрабатывает полноценную платформу на базе "Дія.Engine". Новый реестр операторов будет отвечать всем требованиям защиты персональных данных, а также получит расширенный функционал для организаторов азартных игр.

Автоматизируется и процесс подачи заявок — каждый сможет самостоятельно внести себя в реестр лудоманов в несколько кликов, чтобы ограничить собственный доступ к азартным играм.

Среди первоочередных задач агентства — цифровизация лицензирования операторов, запуск государственной системы онлайн-мониторинга по контролю за легальным игорным бизнесом, блокирование нелегальных сайтов и приложений, а также аннулирование лицензий казино российского происхождения.

Отдельно планируется автоматический поиск нелегальных игорных ресурсов и активное привлечение общественности к мониторингу теневого рынка. Технические требования к новой ИТ-системе уже сформированы, финансирование для проведения тендера найдено. Правительство планирует запуск цифрового инструмента к концу этого года.

Ожидается, что вывод рынка из тени принесет государству до 10 миллиардов гривен дополнительных налогов в год. Эти средства будут направлены на финансирование потребностей сил обороны Украины.

Напомним, 21 марта правительство приняло постановление о создании нового центрального органа исполнительной власти – "ПлейСити", которое будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Впоследствии было утверждено положение о деятельности "ПлейСити", которое станет ключевым органом по регулированию игорного бизнеса в стране.