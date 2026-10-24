Трамп допустив 200% мита проти України та РФ для завершення війни

Президент США Дональд Трамп припустив можливість застосування 200% імпортних мит проти України та Росії як інструменту тиску для завершення війни. Водночас він визнав, що такий механізм навряд чи буде достатньо ефективним через невеликі обсяги американського імпорту з обох країн.

Як інформує Dilo, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на виступ Трампа під час передвиборчого заходу у Флориді.

Президент США заявив, що торговельні мита, за його оцінкою, допомогли Вашингтону зупинити п'ять із восьми збройних конфліктів.

"Напевно, нам варто було б негайно зробити це з Україною та Росією. Я про це не думав. Але ми купуємо у них недостатньо, щоб це спрацювало", — заявив Трамп.

Таким чином, американський президент визнав, що прямі імпортні мита мають обмежений потенціал як інструмент тиску на Росію через невеликий обсяг торгівлі зі США.

16 жовтня Трамп скористався правом призупинити застосування санкцій, обмежень і мит, передбачених ухваленим раніше законом Ліндсі Грема.

Закон, зокрема, передбачав підвищення мит на товари з Росії на 500%, а також 100% мита для найбільших покупців російських нафти й газу та країн, які допомагають Москві обходити нафтові санкції.

Трамп пояснив відмову від застосування цих заходів національними інтересами США. Водночас чинні до ухвалення закону санкції проти Росії не скасовувалися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп відмовився застосовувати санкції проти Росії за законом Грема, серед яких були 500% мита на російські товари та додаткові тарифи проти найбільших покупців російських енергоносіїв.