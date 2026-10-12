Зеленський запровадив санкції проти виробників ракет в Росії та кріптобірж, які допомагають росіянам

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили причетні до виробництва російських балістичних ракет, тіньових фінансових схем та колаборанти.

Як пише Dilo, про це повідомили в Офісі президента України.

Хто потрапив у санкційний перелік

До першого санкційного списку увійшло 70 росіян, які причетні до виготовлення балістичних ракет "Іскандер-М" та "Циркон", якими Росія завдає масованих ударів по українських містах і громадах, щоб убивати людей та знищувати цивільну інфраструктуру.

У відповідь на постійні атаки Україна застосовує не лише далекобійні санкції, а й санкції проти ключових співробітників підприємств російського ОПК та хімічної галузі, що беруть участь в організації безперервного промислового циклу для виробництва балістики.

Серед них працівники Воткінского заводу, Інстітута машиностроєнія імєні В. В. Бахірєва, підприємств "Радар ММС", "Граніт-Елєктрон", "Анозіт", "Авіатек", "Метафракс Кемікалс", "Алтай", "Невінномисскій Азот", "Азот", заводів "Салют", "Стрєла", "ВНІІР-Прогрєсс", "Машиностроітєль", "Авангард", імені Свєрдлова та імені Морозова, Воскрєсєнского агрегатного заводу, а також науково-дослідних інститутів "Полюс" і "Субмікрон".

Усі ці підприємства вже перебувають під санкціями України та частково — США, Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії, Австралії, Японії, Канади й Нової Зеландії.

Тепер Україна працюватиме з партнерами не лише над повною синхронізацією санкцій проти цих обʼєктів російського ОПК та хімічної галузі, а й проти їхніх ключових співробітників.

"Підприємства, які виробляють "Іскандери" та "Циркони", вже давно під санкціями України і більшості партнерів. Але ракети збирають конкретні люди: інженери, технологи, керівники виробництва. Тепер ми вносимо до санкційного списку і їх, 70 ключових працівників ракетного ланцюга, від хімічних заводів, що постачають компоненти пального й вибухівки, до складальних цехів Воткінска. Кожен, хто робить ракети для ударів по українських містах, має розуміти: відповідальність персональна, і вона не мине", — заявив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

У санкційному пакеті осіб, які допомагають Росії обходити санкції у фінансовій сфері, 28 фізичних і 27 юридичних осіб.

Серед них компанії — оператори криптобірж, сервіси обміну криптовалют, їхні керівники та власники.

Обмеження також запроваджені проти керівників і власників компаній, що належать до тіньової банківської мережі A7 та публічно пропонують інструменти обходу фінансових санкцій.

Раніше санкції проти мережі А7 запровадили Сполучені Штати Америки.

Також санкції ввели проти 10 фізичних, 21 юридичної особи та двох суден, які діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях. До цього списку ввійшли колаборанти, підприємства-провайдери інтернет-послуг і телебачення, а також компанії, що займаються геологічною розвідкою та металургією на захоплених українських землях.

Раніше Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 44 осіб, причетних до проведення незаконних “виборів” до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України. До санкційного списку увійшли особи, які, за даними української влади, сприяють окупації територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Криму й Севастополя.