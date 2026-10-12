Зеленский ввел санкции против производителей ракет в России и криптобирж, которые помогают россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России. Под ограничения попали причастные к производству российских баллистических ракет, теневые финансовые схемы и коллаборанты.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Кто попал в санкционный список

В первый санкционный список вошли 70 россиян, причастных к изготовлению баллистических ракет "Искандер-М" и "Циркон", которыми Россия наносит массированные удары по украинским городам и общинам, чтобы убивать людей и уничтожать гражданскую инфраструктуру.

В ответ на постоянные атаки Украина применяет не только дальнобойные санкции, но и санкции против ключевых сотрудников предприятий российского ОПК и химической отрасли, участвующих в непрерывном промышленном цикле для производства баллистики.

Среди них работники Воткинского завода, Института машиностроения имени В. В. Бахирева, предприятий "Радар ММС", "Гранит-Электрон", "Анозит", "Авиатек", "Метафракс Кемикалс", "Алтай", "Невинномиский Азот", " "ВНИИР-Прогресс", "Машиностроитель", "Авангард", имени Свердлова и имени Морозова, Воскресенского агрегатного завода, а также научно-исследовательских институтов "Полюс" и "Субмикрон".

Все эти предприятия уже находятся под санкциями Украины и частично США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Японии, Канады и Новой Зеландии.

Теперь Украина будет работать с партнерами не только над полной синхронизацией санкций против этих объектов российского ОПК и химической отрасли, но и их ключевых сотрудников.

"Предприятия, которые производят "Искандеры" и "Цирконы", уже давно под санкциями Украины и большинства партнеров. Но ракеты собирают конкретные люди: инженеры, технологи, руководители производства. Теперь мы вносим в санкционный список и их, 70 ключевых работников ракетной цепи, от химических заводов, которые поставляются с химическими заводами. Воткинская. Каждый, кто делает ракеты для ударов по украинским городам, должен понимать: ответственность персональна, и она не пройдет", — заявил советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

В санкционном пакете лиц, помогающих России обходить санкции в финансовой сфере, 28 физических и 27 юридических лиц.

Среди них компании – операторы криптобирж, сервисы обмена криптовалют, их руководители и владельцы.

Ограничения также введены против руководителей и владельцев компаний, принадлежащих к теневой банковской сети A7 и предлагают публично инструменты обхода финансовых санкций.

Ранее санкции против сети А7 были введены Соединенными Штатами Америки.

Также санкции ввели против 10 физических, 21 юридического лица и двух судов, действующих в интересах России на временно оккупированных территориях. В этот список вошли коллаборанты, предприятия-провайдеры интернет-услуг и телевидения, а также компании, занимающиеся геологической разведкой и металлургией на захваченных украинских землях.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 44 человек, причастных к проведению незаконных "выборов" в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины. В санкционный список вошли лица, которые, по данным украинских властей, способствуют оккупации территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма и Севастополя.