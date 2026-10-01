Украина передаст США список новых санкций против России: что просят

Украина на этой неделе передаст администрации президента США Дональда Трампа и Конгрессу список российских компаний, судов и физических лиц, против которых предлагает ввести санкции в соответствии с новым американским законом.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на ABC News.

Временный поверенный по делам посольства Украины в Вашингтоне Денис Сеник заявил, что одним из главных приоритетов являются российские компании, производящие компоненты для спутниковой интернет-системы, которую Россия разрабатывает как собственный аналог Starlink.

Основная компания, создающая эту сеть, уже находится под американскими санкциями, однако производители отдельных компонентов нет.

По словам Сеника, завершение Россией собственного спутникового "созвездия" может дать ей возможность получать информацию в режиме реального времени для атак по Украине.

Украина также хочет ужесточить санкции против судов, которые считаются частью российского "теневого флота" и используются для обхода ограничений на продажу нефти.

Администрация США должна до 18 октября определить, против каких российских структур могут быть применены санкции в соответствии с законом Линдси О. Грэмом о санкциях против России и Ирана.

Кроме санкционных предложений, Украина также намерена привлечь внимание американской администрации и бизнеса к российским атакам, затрагивающим деятельность американских компаний в Украине.

Напомним, 18 сентября Трамп подписал закон покойного сенатора Линдси Грэма, предоставляющий право вводить пошлины против стран, покупающих российские энергоносители.