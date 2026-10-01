Без электроэнергии остались потребители пяти областей: где нет света

1 октября в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Кировоградской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 1 октября.

По его словам, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а возобновляемые работы продолжаются круглосуточно.

Относительно применения ограничений

Некрасов отметил, что применение графиков отключений отменено.

Хотя "Укрэнерго" накануне сообщило, что из-за последствий российских атак на энергообъекты 1 октября в отдельных регионах Украины будут действовать графики отключения электроэнергии для всех категорий потребителей.

О каких-либо изменениях с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Массированная атака РФ на энергетику

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, Россия перешла к массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Ночью 30 сентября ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Глава правительства рассказал, что в результате ночной атаки повреждения и разрушения, масштаб которых будет ясен после детальной оценки состояния оборудования и сроков восстановления.

"Органы местных властей должны проверить готовность систем резервного питания критических объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, в результате российской атаки 30 сентября повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.

После этого в Киеве 30 сентября по команде НЭК "Укрэнерго" было применено экстренные отключения электроэнергии .



