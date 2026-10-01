В "Клуб белого бизнеса" добавили более 1,6 тысяч бизнесов: кто среди новичков

Список "Клуба белого бизнеса" ДПС вырос до 9 706 участников. За последний квартал к нему добавили 1656 бизнесов, в то же время 1206 компаний и ФЛП исключили из списка. Около 60% новых участников попали в клуб впервые.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Opendatabot.

"Клуб белого бизнеса"

Количество участников "Клуба белого бизнеса" ДПС за квартал выросло на 455, или 5%, - до 9706 бизнесов. В то же время состав перечня существенно обновился: 1656 компаний добавились, а 1206 выбыли.

94% участников "Клуба" – компании, еще 6% – ФЛПы. Сейчас в перечне 9132 компании и 574 физлица-предпринимателя.

Из 1656 компаний, прибавивших в список за квартал, 982, или 59%, вошли в Клуб впервые. Еще 674 компании уже были его участниками раньше, но не входили в предварительную редакцию перечня.

Наибольший доход среди новых участников во втором квартале 2026 года имела " Выгодная покупка" , развивающая сеть "Аврора", - 28,3 млрд грн. Далее - " Петрол Контракт" , оператор сети WOG, с доходом 16,4 млрд грн и "Закарпатьеэнергосбыт" - 8,5 млрд грн.

В "Клуб белого бизнеса" также вернулся " МакДональдз Юкрейн ЛТД" с доходом 11,9 млрд грн. Компания отсутствовала в перечне в течение предыдущего квартала.

Крупнейшие компании, которые добавились в Клуб:

"Выгодная покупка" – 28,3 млрд грн дохода;

"Петрол Контракт" – 16,4 млрд грн;

"МакДональдз Юкрейн ЛТД" – 11,9 млрд грн;

"Закарпатьеэнергосбыт" – 8,5 млрд грн;

"Сандора" – 7,5 млрд грн.

Выбывший из Клуба

За квартал из перечня исключили 1206 компаний. Среди них – бизнесы с миллиардными доходами.

Наибольший доход среди выбывших компаний во втором квартале имела "Смарт Интеллиджент Систем" - 12,9 млрд грн.

В список выбыли также:

"Дружба-Нова", входящая в ФПГ "Кернел", – 5,7 млрд грн дохода;

"Авантаж-7" – 5,3 млрд грн;

"Нежинский жиркомбинат" – 5,1 млрд грн;

"Днепропросталь-Энерго" - 4,6 млрд грн.

Какие отрасли представлены в Клубе

Больше всего участников Клуба работают в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 1974 компании. Еще 1856 компаний работают в оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспорта, а 1551 – в перерабатывающей промышленности.

В пятерку крупнейших по числу участников отраслей также вошли:

строительство – 670 компаний;

операции с недвижимым имуществом – 594.

Среди компаний 55% работают на общей системе налогообложения, 21% – на упрощенной системе четвертой группы, 19% – третьей группы. Еще 5% являются резидентами "Дія.City".

Среди ФЛПов 87% работают на третьей группе упрощенной системы, еще 13% – на общей системе.

Напомним, Государственная налоговая служба включила 9 706 компаний и предпринимателей в новый Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Это наибольшее количество участников за все время его формирования, а по сравнению с августом 2025 года, перечень вырос почти на 36%.