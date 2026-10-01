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Новости
Дата публикации

120 тысяч на авто для ветеранов: комитет Рады поддержал новую программу компенсации

авторынок, автомобили
Комитет Рады поддержал компенсацию на авто для ветеранов с инвалидностью / Freepik

В Украине предлагают ввести частичную компенсацию стоимости автомобиля для ветеранов с инвалидностью в результате войны. Комитет Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов рекомендовал парламенту принять за основу соответствующий законопроект.

Как пишет Dilo, речь идет о проекте закона №15433.

Министерство по делам ветеранов отмечает, что на первом этапе воспользоваться программой смогут ветераны с инвалидностью I группы. По данным Единого государственного реестра ветеранов войны, приведенным Минветеранов, в настоящее время таких людей насчитывается 11 423. В дальнейшем программу планируют распространить на ветеранов и ветеранок с инвалидностью II группы – их в Реестре насчитывается 87 855.

В министерстве поддержали инициативу и заявили о готовности приступить к ее реализации после принятия закона.

"Иметь собственное авто для ветеранов с инвалидностью важно не только с точки зрения комфорта. Прежде всего, для того, чтобы быть самостоятельными… Призываю народных депутатов поддержать его (законопроект – ред.) в первом чтении", – подчеркнул глава Минветеранов Виталий Ким.

По словам министра, автомобиль позволяет самостоятельно ездить на реабилитацию, заниматься собственным делом, отвозить детей в школу и меньше зависеть от посторонней помощи.

В дальнейшем в ведомстве также планируется работать над расширением круга ветеранов, которые смогут получить такую помощь.

Законопроект подала группа депутатов во главе с Данилом Гетманцевым. Документ был зарегистрирован 21 июля 2026 года. Следующим этапом должно стать его рассмотрение в сессионном зале Верховной Рады.

Накануне нардеп рассказал, что реализация первого этапа планируется до 1 января 2029 года. По его словам, предлагается ввести частичную компенсацию стоимости самостоятельно приобретенного автомобиля для лиц с инвалидностью в результате войны в размере 120 тыс. грн.

Автор:
Майя Калына

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