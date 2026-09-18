Более 3,3 тысяч ветеранов нашли работу через Службу занятости: в каких регионах больше всего

За январь-август 2026 года Служба занятости помогла трудоустроить 3,3 тысячи ветеранов — на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Государственной службе занятости Украины.

Всего услугами Службы за 8 месяцев воспользовались 12,9 тысяч участников боевых действий. Больше клиентов было на Житомирщине и Львовщине — более 800 в каждой области.

Больше всего ветеранов нашли работу в Ивано-Франковской области — 241 человек и в Киевской области — 226. Более 200 трудоустроенных также в Винницкой, Днепропетровской, Ровенской и Одесской областях.

Обучение и профориентация

Также за указанный период профессиональное обучение в этом году прошли 950 ветеранов — на 38% больше, чем в прошлом. Больше участников было на Ровенщине — 111. В Черниговском областном центре занятости количество участников обучения выросло в 3,3 раза.

Профориентационными услугами охватили более 10 тысяч защитников и защитниц — на 16% больше прошлогоднего показателя. Больше таких клиентов было на Житомирщине — 726.

Гранты на собственное дело

Кроме того, за 8 месяцев 495 ветеранов и ветеранок получили гранты на создание или развитие бизнеса. Дамы составляли 4% получателей.

В рамках программы "Собственное дело" они создали более тысячи рабочих мест. Средний размер гранта составил более 488 тысяч гривен.

Чаще гранты получали во Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве. Среди направлений бизнеса – мобильное питание; техническое обслуживание автомобилей; розничная торговля в неспециализированных магазинах

В общей сложности участники боевых действий и члены их семей получили 939 грантов. Для ветеранов с инвалидностью работодатели обустроили 132 рабочих места с компенсацией затрат.

Напомним, за январь-август 2026 года Государственная служба занятости предложила своим клиентам почти 315 тысяч вакансий. За этот же период в поисках работы в службу обратилось 484 тысячи человек.