Понад 3,3 тисячі ветеранів знайшли роботу через Службу зайнятості: в яких регіонах найбільше

За січнень-серпень 2026 року Служба зайнятості допомогла працевлаштувати 3,3 тисячі ветеранів — на 30% більше, ніж за аналогічний період торік.

Як пише Dilo, про це поінформували у Державній службі зайнятості України.

Загалом послугами Служби за 8 місяців скористалися 12,9 тисячі учасників бойових дій. Найбільше клієнтів було на Житомирщині та Львівщині — понад 800 у кожній області.

Найбільше ветеранів знайшли роботу на Івано-Франківщині — 241 людина та Київщині — 226. Понад 200 працевлаштованих також у Вінницькій, Дніпропетровській, Рівненській та Одеській областях.

Навчання та профорієнтація

Також за вказаний період професійне навчання цього року пройшли 950 ветеранів — на 38% більше, ніж торік. Найбільше учасників було на Рівненщині — 111. У Чернігівському обласному центрі зайнятості кількість учасників навчання зросла у 3,3 раза.

Профорієнтаційними послугами охопили понад 10 тисяч захисників і захисниць — на 16% більше за минулорічний показник. Найбільше таких клієнтів було на Житомирщині — 726.

Гранти на власну справу

Крім того за 8 місяців 495 ветеранів і ветеранок отримали гранти на створення або розвиток бізнесу. Жінки становили 4% отримувачів.

У межах програми "Власна справа" вони створили понад тисячу робочих місць. Середній розмір гранту становив понад 488 тисяч гривень.

Найчастіше гранти отримували у Львівській, Івано-Франківській областях та Києві. Серед напрямів бізнесу — мобільне харчування; технічне обслуговування автомобілів; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах.

Загалом учасники бойових дій та члени їхніх родин отримали 939 грантів. Для ветеранів з інвалідністю роботодавці облаштували 132 робочі місця з компенсацією витрат.

Нагадаємо, за січень-серпень 2026 року Державна служба зайнятості запропонувала своїм клієнтам майже 315 тисяч вакансій. За цей же період у пошуках роботи до служби звернулися 484 тисячі людей.