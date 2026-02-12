Кабмін запустив комплексну підтримку ветеранів: робота, житло, бізнес

У 2026 році понад 45 тисяч ветеранів вже знайшли роботу — близько 12 тисяч стали ФОПами, ще понад 30 тисяч працевлаштувалися на нові посади.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Кабмін запроваджує комплексну програму "Ветеран.Робота", розширює компенсацію оренди житла та створює спеціальний статус для ветеранського підприємництва, щоб допомогти колишнім захисникам і захисницям інтегруватися в цивільне життя.

Програма охоплює:

Професійну адаптацію та перекваліфікацію через платформу "Кар’єра ветерана" з понад 65 тисячами вакансій, 3 тисячами зареєстрованих ветеранів і майже тисячею роботодавців.

Компенсацію оренди житла для ветеранів, які втратили або не мають власного житла, включно з колишніми полоненими.

Ветеранські простори в громадах: у 2026 році фінансування отримають 15 безбар’єрних центрів для консультацій та підтримки ветеранів і їхніх родин.

Статус суб’єкта ветеранського підприємництва, що відкриває доступ до грантів, пільгових програм та фінансової підтримки для розвитку власного бізнесу.

Усі національні та регіональні можливості зібрані на платформі Ветеран.PRO, щоб ветерани могли легко користуватися державною та приватною підтримкою.