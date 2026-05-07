McDonald's готується до кризи: як війна в Ірані змінить ціни в ресторанах

Глобальна мережа ресторанів McDonald's звітує про прибутки за перший квартал 2026 року, що перевищили очікування аналітиків. Водночас керівництво компанії попереджає про ризики через геополітичну нестабільність та зміну споживчої поведінки на фоні інфляції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Генеральний директор корпорації Кріс Кемпчинський підкреслив, що компанія готова до короткострокової волатильності, спричиненої конфліктом в Ірані, але тривалі перебої в ланцюжках поставок можуть суттєво вдарити по маржинальності бізнесу.

Як паливна криза змінює меню

Одним із головних чинників тиску на продажі стало стрімке зростання цін на бензин.

За словами Кемпчинського, саме "інфляція на заправках" стала ключовою проблемою для мережі. Це призвело до того, що відвідувачі з низьким рівнем доходу змушені жорстко обмежувати свої витрати.

Хоча заможні верстви населення продовжують витрачати кошти у звичному режимі, загальний попит у сегменті повсякденного харчування демонструє ознаки ослаблення.

Геополітичний тиск

Війна в Ірані вже почала позначатися на показниках світових ресторанних мереж. Про слабке зростання квартальних продажів, крім McDonald's, повідомили такі гіганти, як Shake Shack, Papa John's та Domino's.

Керівництво McDonald's зазначає, що макроекономічне середовище наразі не демонструє ознак покращення, а навпаки схильне до подальшого погіршення.

Головною загрозою залишається зростання витрат на продукти харчування, енергоносії та пакувальні матеріали, які стає дедалі важче компенсувати лише за рахунок підвищення цін у меню.

Падіння прибутків в США

Внутрішня ситуація в американському підрозділі компанії також залишається напруженою. Прибуток ресторанів, якими McDonald's керує безпосередньо в США, впав на 25% і склав лише 59 мільйонів доларів.

Фінансовий директор Іен Борден повідомив про зниження обсягів продажів у квітні, що вказує на складний початок другого кварталу. Кріс Кемпчинський висловився досить жорстко щодо ефективності управління на місцях.

McDonald’s в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 р. в Києві.

Щорічно компанія входить до переліку найкращих роботодавців та переліку найбільших платників податків в Україні. Зокрема, у 2024 році компанія сплатила 2,6 млрд грн податків до бюджету.

McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні".

Нагадаємо, McDonald's відновив роботу ресторану в Миколаєві після тривалої паузи, спричиненої проблемами з якістю водопостачання.

Також пресслужба McDonald’s повідомила Delo.ua, що у 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила 5 існуючих. Мережа вперше зʼявилася в Закарпатській області — в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та в Липинах неподалік Луцька.