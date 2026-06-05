Путін відкинув пропозицію Зеленського щодо мирних перемовин та закликав армію продовжувати воювати

Очільник Кремля Володимир Путін офіційно відхилив пропозицію Президента України Володимира Зеленського щодо проведення прямої зустрічі та переговорів для завершення війни. Про це російський диктатор заявив під час пленарного засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Відповідаючи на запитання модератора, Путін зазначив, що "не бачить сенсу" у такій зустрічі, та додав, що росіяни стежать за діями своїх збройних сил. Замість дипломатичного врегулювання він звернувся до армії із закликом продовжувати бойові дії. Його слова зал зустрів оплесками.

Звинувачення у "грубості" та вимоги Кремля

Російський лідер повідомив, що лише побіжно переглянув лист українського президента, який йому передав речник Дмитро Пєсков. Путін розкритикував тон звернення, назвавши його "грубим". На його думку, такий формат не створює умов для діалогу, а навпаки, унеможливлює будь-які особисті контакти.

Також очільник Кремля висловився проти посередництва європейських лідерів, аргументуючи це тим, що країни ЄС прямо допомагають Україні, а медіація вимагає повного нейтралітету. Натомість Путін закликав Європу переконати Київ погодитися на ті умови, які він нібито узгодив із президентом США Дональдом Трампом під час серпневого саміту на Алясці.

Основними причинами відмови від мирних ініціатив Києва з боку РФ залишаються:

Неприйняття перемир'я: Путін знову відкинув ідею припинення вогню на час перемовин, заявляючи, що це дозволить Україні переозброїтися та зміцнити оборону.

Територіальні апетити: Росія продовжує вимагати повної капітуляції України на сході, зокрема здачі Донецької області, яку окупаційні війська не спроможні захопити повністю.

Готовність лише до капітуляції: Кремль погоджується на зустріч із Зеленським тільки заради підписання готової мирної угоди на власних умовах, а не для предметних дискусій.

Європа готує свій план дій

Попри відмову Москви, лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися з Володимиром Зеленським найближчими вихідними, щоб скоординувати кроки та залучити Росію до переговорного процесу. Зустріч запланована на вечір неділі у Великій Британії.

Європейські держави бачать вікно можливостей для тиску на Кремль, зважаючи на застій на фронті, великі втрати армії РФ та успішні удари українських дронів по нафтопереробних заводах у глибокому тилу Росії. Повідомляється, що атака безпілотників на Санкт-Петербург у день відкриття форуму та проведення параду 9 травня у Москві без важкої техніки вже змусили Путіна вимагати термінового посилення російської ППО.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією двосторонньої зустрічі та повного припинення вогню. У своєму відкритому листі Президент України закликав главу РФ зупинити бойові дії у двосторонньому форматі, визначити конкретну дату зустрічі на нейтральному майданчику та оголосити повний режим тиші на період дипломатичного процесу.