Путин отверг предложение Зеленского о мирных переговорах и призвал армию продолжать воевать

Глава Кремля Владимир Путин официально отклонил предложение Президента Украины Владимира Зеленского о проведении прямой встречи и переговоров для завершения войны. Об этом российский диктатор заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Отвечая на вопрос модератора, Путин отметил, что "не видит смысла" в такой встрече и добавил, что россияне следят за действиями своих вооруженных сил. Вместо дипломатического урегулирования он обратился в армию с призывом продолжать боевые действия. Его слова зал встретил аплодисментами.

Обвинения в "грубости" и требования Кремля

Российский лидер сообщил, что лишь вскользь пересмотрел письмо украинского президента, которое ему передал спикер Дмитрий Песков. Путин раскритиковал тон обращения, назвав его "грубым". По его мнению, такой формат не создает условий для диалога, а наоборот, делает невозможными любые личные контакты.

Также глава Кремля высказался против посредничества европейских лидеров, аргументируя это тем, что страны ЕС напрямую помогают Украине, а медиация требует полного нейтралитета. Путин призвал Европу убедить Киев согласиться на те условия, которые он якобы согласовал с президентом США Дональдом Трампом во время августовского саммита на Аляске.

Основными причинами отказа от мирных инициатив Киева со стороны РФ остаются:

Неприятие перемирия: Путин снова отверг идею прекращения огня на время переговоров, заявляя, что это позволит Украине перевооружиться и укрепить оборону.

Территориальные аппетиты: Россия продолжает требовать полной капитуляции Украины на востоке, в частности, сдачи Донецкой области, которую оккупационные войска не могут захватить полностью.

Готовность к капитуляции: Кремль соглашается на встречу с Зеленским только ради подписания готового мирного соглашения на собственных условиях, а не для предметных дискуссий.

Европа готовит свой план действий

Несмотря на отказ Москвы, лидеры Великобритании, Франции и Германии планируют встретиться с Владимиром Зеленским в ближайшие выходные, чтобы скоординировать шаги и привлечь Россию к переговорному процессу. Встреча запланирована на вечер воскресенья в Великобритании.

Европейские государства видят окно возможностей для давления на Кремль, учитывая застой на фронте, большие потери армии РФ и успешные удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам в глубоком тылу России. Сообщается, что атака беспилотников на Санкт-Петербург в день открытия форума и проведение парада 9 мая в Москве без тяжелой техники уже заставили Путина потребовать срочного усиления российской ПВО.

Напомним, Зеленский обратился к Путину с предложением двусторонней встречи и полного прекращения огня. В своем открытом письме Президент Украины призвал главу РФ остановить боевые действия в двустороннем формате, определить конкретную дату встречи на нейтральной площадке и огласить полный режим тишины на период дипломатического процесса.