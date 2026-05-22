США вышли из переговоров между Украиной и Россией — Рубио

Соединенные Штаты официально прекратили участие в переговорах между Украиной и Россией из-за отсутствия прогресса в диалоге. Вашингтон может возвратиться к роли посредника при появлении конструктивных результатов.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, информирует The Guardian.

О роли США в переговорах

Рубио заявил, что Вашингтон согласился выполнять роль посредника в переговорах между Украиной и Россией, поскольку обе стороны готовы были общаться именно с США.

В то же время он признал, что переговоры не принесли результата и не были продуктивными.

Рубио также отрицал информацию о давлении США на Украину во время переговорного процесса, отметив, что Вашингтон не заставлял ни одну из сторон принимать определенные решения и остается готовым участвовать в дальнейших дипломатических усилиях в случае необходимости.

Об отсутствии прогресса

Рубио заявил, что переговоры с участием Вашингтона не ведутся, поскольку в процессе не наблюдается существенного прогресса. В то же время, Белый дом не исключает возможности возвращения к дипломатическому формату, если появятся условия для результативного диалога.

По его словам, США готовы снова присоединиться к переговорам, если у них будут реальные шансы на достижение договоренностей, а не усложнять ситуацию.

Рубио также подчеркнул, что, по его мнению, война между Украиной и Россией вряд ли завершится военной победой одной из сторон в классическом понимании, а потребует переговорного урегулирования.

В то же время, он отметил, что последние месяцы в Вашингтоне не фиксируют значительного прогресса в диалоге, однако в случае изменения динамики США готовы снова играть конструктивную роль. При этом Рубио подчеркнул, что Вашингтон не настаивает на роли главного посредника и не отрицает участие других сторон в этом процессе.

Напомним, главный переговорщик Украины в переговорах с Россией Кирилл Буданов заявил о прогрессе в направлении потенциального мирного урегулирования и допустил, что достижение соглашения может не занять длительное время.