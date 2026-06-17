Искусственный интеллект спровоцирует дефицит рабочей силы, а не безработицу – Безос

Основатель компании Amazon Джефф Безос категорически отрицает распространенные опасения по поводу того, что автоматизация и искусственный интеллект сделают людей лишними.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

По мнению Безоса, развитие этой технологии на самом деле приведет к дефициту рабочей силы, поскольку человечество имеет бесконечное количество дел и ограничено лишь барьерами, которые ИИ способен уменьшить.

Такое утверждение контрастирует с настроениями общества, ведь недавний опрос Reuters/Ipsos продемонстрировал, что половина американцев до сих пор опасается потери работы из-за развития искусственного интеллекта.

Космическое будущее Земли

На технологической конференции VivaTech в Париже Безос рассказал о своем новом стартапе в сфере искусственного интеллекта под названием Prometheus, который направлен на значительное ускорение физического производства. Кроме этого, он поделился планами по своему аэрокосмическому проекту Blue Origin.

Одной из главных целей освоения космоса основатель Amazon назвал перенос самых загрязняющих промышленных предприятий за пределы нашей планеты.

Бизнесмен убежден, что когда космические путешествия станут достаточно дешевыми и надежными, человечество сможет добывать полезные ископаемые из Луны и астероидов.

Это позволит разгрузить экологию и вернуть Землю в состояние, существовавшее до начала промышленной революции.

Конкуренция со SpaceX

В рамках презентации генеральный директор Blue Origin Дэвид Лимп подтвердил, что компания уже приступила к реконструкции своей стартовой площадки во Флориде для ракет New Glenn после майского инцидента со взрывом.

Blue Origin продолжает активно конкурировать на этом рынке со SpaceX Илоной Маской.

В преддверии недавнего IPO своей компании Маск также представил масштабное видение развития космической отрасли. Его планы включают в себя строительство целых городов на Луне и Марсе.

Напомним, Amazon инвестирует 10 миллиардов евро в Европу для запуска складских роботов из ИИ. Технологический гигант модернизирует собственную европейскую сеть выполнения заказов и внедряет мобильные складские работы нового поколения, которые функционируют на базе искусственного интеллекта и способны распознавать голосовые команды и разговорный язык.