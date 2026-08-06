Мобильная связь в поездах: операторам хотят упростить доступ к землям "Укрзализныци"

В Украине планируется упростить процедуру выделения земель железнодорожного транспорта для установки оборудования мобильных операторов. Это должно решить многолетнюю проблему отсутствия качественной мобильной связи и интернета во время движения поездов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

Почему пассажиры "Укрзализныци" остаются без связи

Конструктивные особенности железнодорожных вагонов существенно экранируют сигнал, поэтому для обеспечения качественного покрытия оборудования мобильных операторов необходимо размещать непосредственно вдоль путей.

Однако действующее законодательство не содержит эффективного механизма использования земель железнодорожного транспорта для таких нужд. Отсутствие четких правил приводит к тому, что согласование документов между АО "Укрзализныця" и телеком-операторами может затягиваться на годы, усложняя реализацию инвестиционных проектов.

Что изменит новое регулирование

Ожидается, что создание правовых оснований для введения упрощенного порядка размещения объектов электронных коммуникаций на землях железной дороги позволит:

установить прозрачные и понятные правила сотрудничества между "Укрзализныцей" и мобильными операторами;

существенно сократить сроки получения разрешительных документов;

устранить бюрократические и административные барьеры для строительства инфраструктуры.

"Совместно работаем над регулированием, которое позволит операторам быстрее разворачивать сети, а миллионам пассажиров получить стабильную мобильную связь во время путешествий по железной дороге. В условиях войны этот вопрос касается не только комфорта, но и безопасности, оперативного доступа к информации и возможности оставаться на связи", - подчеркнул нардеп.

Развертывание полноценного покрытия вдоль железнодорожных маршрутов позволит операторам ускорить инвестиции в телеком-инфраструктуру, а пассажирам получать непрерывный доступ к цифровым услугам во время поездок.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця"заказала еще 92 новых пассажирских вагона украинского производства. Соответствующий договор на поставку уже подписан, а изготовить и передать новые вагоны в течение 2027-2028 годов.