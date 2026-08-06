Цены на курятину в Украине — актуальные цены на август 2026 года

По состоянию на начало августа 2026 цены на курятину в Украине остаются относительно стабильными. После незначительных колебаний в июле рынок не продемонстрировал резких перемен.

По данным "Минфина", актуальная стоимость курятины на 6 августа следующая:

Продукт Цена Смена Филе 219–235 грн/кг +0,5% Бедро 129–154 грн/кг +0,6% Голень 79–114 грн/кг +0,3% Тушка 114 грн/кг +0,2%

Цены в популярных сетях супермаркетов:

Сеть Особенности АТБ куриное бедро - 134 грн/кг Сильпо куриное филе - 199 грн/кг Novus куриные голени - 79,99 грн/кг

Динамика цен

На 6 августа 2026 года рынок курятины в Украине демонстрирует относительную стабильность. После весеннего периода роста, когда производители столкнулись с увеличением затрат на корма, энергоносители и логистику, в течение лета цены постепенно выровнялись.

По данным мониторинга Минфина, средние цены на основные виды курятины остаются без резких колебаний. Самой дорогой категорией остается куриное филе — около 196 грн/кг, тогда как куриная голень является самой доступной — около 97 грн/кг. Куриное бедро в среднем стоит около 137 грн/кг, а тушка – 114 грн/кг.

В розничных сетях цены отличаются в зависимости от магазина и акционных предложений. В частности, куриное бедро в отдельных сетях продается примерно от 129-154 грн/кг, голень - от 79,99 грн/кг, а филе - в диапазоне около 175-235 грн/кг.

Среди популярных супермаркетов самые доступные предложения: у Novus куриные голени можно приобрести примерно за 79,99 грн/кг, куриное бедро — около 129 грн/кг, тогда как филе в зависимости от магазина стоит от 175 грн/кг.

Несмотря на то, что в годовом измерении курятина остается дороже, чем в прошлом, темпы роста цен замедлились. В ближайшей перспективе существенных скачков стоимости мяса птицы не ожидают, если не произойдет резкое удорожание кормов, горючего или логистических затрат.

Что будет с ценами на курятину

В Украине не ожидается существенных изменений стоимости курятины в ближайшие 3-6 месяцев, заявил исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии Delo.ua.

"Экспорт по нашим прогнозам увеличится на 10% по сравнению с прошлым годом", – добавил эксперт.

Заметим, что за 2025 год Украина экспортировала 458 тысяч тонн мяса птицы.

Украинские компании за первое полугодие 2026 года экспортировали 248,4 тыс. тонн мяса птицы. Это на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом общая выручка от реализации снизилась на 1,8% и составила 526,4 млн. долларов.