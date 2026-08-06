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Цены на курятину в Украине — актуальные цены на август 2026 года
По состоянию на начало августа 2026 цены на курятину в Украине остаются относительно стабильными. После незначительных колебаний в июле рынок не продемонстрировал резких перемен.
По данным "Минфина", актуальная стоимость курятины на 6 августа следующая:
|Продукт
|Цена
|Смена
|Филе
|219–235 грн/кг
|+0,5%
|Бедро
|129–154 грн/кг
|+0,6%
|Голень
|79–114 грн/кг
|+0,3%
|Тушка
|114 грн/кг
|+0,2%
Цены в популярных сетях супермаркетов:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|куриное бедро - 134 грн/кг
|Сильпо
|куриное филе - 199 грн/кг
|Novus
|куриные голени - 79,99 грн/кг
Динамика цен
На 6 августа 2026 года рынок курятины в Украине демонстрирует относительную стабильность. После весеннего периода роста, когда производители столкнулись с увеличением затрат на корма, энергоносители и логистику, в течение лета цены постепенно выровнялись.
По данным мониторинга Минфина, средние цены на основные виды курятины остаются без резких колебаний. Самой дорогой категорией остается куриное филе — около 196 грн/кг, тогда как куриная голень является самой доступной — около 97 грн/кг. Куриное бедро в среднем стоит около 137 грн/кг, а тушка – 114 грн/кг.
В розничных сетях цены отличаются в зависимости от магазина и акционных предложений. В частности, куриное бедро в отдельных сетях продается примерно от 129-154 грн/кг, голень - от 79,99 грн/кг, а филе - в диапазоне около 175-235 грн/кг.
Среди популярных супермаркетов самые доступные предложения: у Novus куриные голени можно приобрести примерно за 79,99 грн/кг, куриное бедро — около 129 грн/кг, тогда как филе в зависимости от магазина стоит от 175 грн/кг.
Несмотря на то, что в годовом измерении курятина остается дороже, чем в прошлом, темпы роста цен замедлились. В ближайшей перспективе существенных скачков стоимости мяса птицы не ожидают, если не произойдет резкое удорожание кормов, горючего или логистических затрат.
Что будет с ценами на курятину
В Украине не ожидается существенных изменений стоимости курятины в ближайшие 3-6 месяцев, заявил исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии Delo.ua.
"Экспорт по нашим прогнозам увеличится на 10% по сравнению с прошлым годом", – добавил эксперт.
Заметим, что за 2025 год Украина экспортировала 458 тысяч тонн мяса птицы.
Украинские компании за первое полугодие 2026 года экспортировали 248,4 тыс. тонн мяса птицы. Это на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом общая выручка от реализации снизилась на 1,8% и составила 526,4 млн. долларов.