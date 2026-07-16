Украинский экспорт мяса птицы вырос на 9,7% за полгода: Европа покупает почти половину

Украинские компании за первое полугодие 2026 экспортировали 248,4 тыс. тонн мяса птицы. Это на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом общая выручка от реализации снизилась на 1,8% и составила 526,4 млн долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Союз птицеводов Украины.

В июне 2026 года экспорт мяса птицы составил 41,3 тыс. тонн, что на 5,3% меньше показателя мая этого же года, когда было экспортировано 43,6 тыс. тонн. Финансовая выручка в июне также снизилась на 4,7% и составила $89,2 млн.

Средняя цена продажи за границу в первом месяце лета зафиксировалась на уровне $2,16 за килограмм из-за стабилизации цен на мировом рынке.

Основными покупателями украинского мяса птицы в январе-июне 2026 года стали следующие страны:

Нидерланды с долей 19,5%;

Великобритания – 11,6%;

Словакия – 10,3%;

ОАЭ – 6,5%.

На рынок Европейского Союза пришлось 36,3% всего объема экспорта, что составляет 86,8 тыс. тонн. В денежном выражении поставки в ЕС принесли украинским экспортерам 46% всей валютной выручки за полгода.

Также возросла продажа готовых продуктов из мяса птицы. За шесть месяцев 2026 года объем их экспорта составил 8,7 тыс. тонн на сумму $29,6 млн. Это на 3% больше в объемах и на 16,5% больше в денежном выражении по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Напомним, по итогам 2025 года Украина поставила на внешние рынки 436 тыс. тонн мяса птицы. Несмотря на незначительное сокращение объемов на 2% по отношению к предыдущему году, этот показатель остается на 1% выше среднего значения последних пяти лет.