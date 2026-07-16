Український експорт м'яса птиці зріс на 9,7% за пів року: Європа купує майже половину

Українські компанії за перше півріччя 2026 року експортували 248,4 тис. тонн м'яса птиці. Це на 9,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому загальна виручка від реалізації знизилася на 1,8% і становила $526,4 млн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Союз птахівників України.

У червні 2026 року експорт м'яса птиці становив 41,3 тис. тонн, що на 5,3% менше показника травня цього ж року, коли було експортовано 43,6 тис. тонн. Фінансова виручка у червні також зменшилася на 4,7% і склала $89,2 млн.

Середня ціна продажу за кордон у першому місяці літа зафіксувалася на рівні $2,16 за кілограм через стабілізацію цін на світовому ринку.

Основними покупцями української м'яса птиці у січні-червні 2026 року стали такі країни:

Нідерланди з часткою 19,5%;

Велика Британія — 11,6%;

Словаччина — 10,3%;

ОАЕ — 6,5%.

На ринок Європейського Союзу припало 36,3% від усього обсягу експорту, що дорівнює 86,8 тис. тонн. У грошовому вимірі постачання до ЄС принесли українським експортерам 46% усієї валютної виручки за пів року.

Також зріс продаж готових продуктів з м'яса птиці. За шість місяців 2026 року обсяг їхнього експорту склав 8,7 тис. тонн на суму $29,6 млн. Це на 3% більше в обсягах та на 16,5% більше у грошах порівняно з першим півріччям минулого року.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року Україна поставила на зовнішні ринки 436 тис. тонн м’яса птиці. Попри незначне скорочення обсягів на 2% відносно попереднього року, цей показник залишається на 1% вищим за середнє значення останніх п’яти років.